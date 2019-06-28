Son Dakika Haberleri: KOBİ’lere özel yerli arama motoru
Son Dakika Ekonomi Haber

KOBİ’lere özel yerli arama motoru

1 saat önce

Veri tabanında 5 binden fazla firma ve on binlerce ürün barındıran "yerliara.com" dijital pazarlamaya farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

KOBİ’lere özel yerli arama motoru, System.String[]
Veri tabanında 5 binden fazla firma ve on binlerce ürün barındıran "yerliara.com" dijital pazarlamaya farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:38 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de büyük şirketler ekonomik durgunluğa hazırlanıyor İmar barışı en fazla Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda konut fiyatlarını artırdı Tezgahta 15 TL'ye kadar satılan bamya yüz güldürdü Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive ayrılacağını açıkladı, şirketin değeri 9 milyar dolar azaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 16:31:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KOBİ’lere özel yerli arama motoru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]