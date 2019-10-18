"KOBİ'lere sağlanan destek, üretim ve istihdama yansır"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) sağlanan desteğin, üretim ve istihdama yansıyacağını bildirdi.

Baran, yazılı açıklamasında, Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) 25 milyon liranın altında borcu bulunan KOBİ'lere yönelik Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulamasının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından onaylanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Baran, TBB'nin Rekabet Kurumu'na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunduğunu ve kurumun vereceği muafiyet onayı ile uygulamanın yürürlüğe gireceğini hatırlattı.

Bankacılık sisteminde KOBİ'lerin toplam krediler içindeki payının yüzde 25 seviyesinde olduğuna vurgu yapan Baran, şunları kaydetti:

"Değişen piyasa şartlarına hızlı uyum gösteren, bölgesel kalkınmada önemli rol üstlenen, işsizliği azaltan KOBİ'lerimizin en önemli sorununun başında finansman geliyor. Toplam işletmelerimizin yüzde 90'dan fazlasını oluşturan KOBİ'lerimiz istihdamın yüzde 75'ini de sağlayarak ekonomimizin bel kemiğini oluşturuyor. Düşük sermaye oranına sahip olmaları nedeniyle büyük işletmelere oranla daha zayıf yapıya sahip olan KOBİ'lerimizin finansman açısından desteklenmesi, ekonomimize üretim ve istihdam artışı olarak yansıyacaktır. İşletmelerimize yönelik bu desteklerin dördüncü çeyrek verilerine yansıyacağını ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da ibrenin yükselmeye başlayacağını söyleyebiliriz."