KOBİ'lere sınırsız E-fatura desteği - Son Dakika

KOBİ'lere sınırsız E-fatura desteği

04.12.2020 09:49
KOBİ'lere sınırsız E-fatura desteği, System.String[]

dönüşüm hizmeti sunuyor.

dönüşüm hizmeti sunuyor. Bilsoft Yazılım, Aralık sonuna kadar geçerli ücretsiz e-dönüşüm kampanyası kapsamında 6 ay boyunca sınırsız e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye kontörü hediye ediyor.

Korona virüs salgını kapsamında uygulanan yasal düzenlemelerden olumsuz etkilenen KOBİ'lere destek olmak amacı ile Bilsoft Yazılım, yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında işletmelere ücretsiz e-dönüşüm desteğinin yanı sıra, e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye kontörü hediye edilecek. Konu ile ilgili bilgiler veren Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, " Bilsoft Muhasebe programımız Türkiye genelinde 90 bin üzerinde KOBİ tarafından tercih ediliyor. Bunun başlıca nedenleri hafta sonu ve resmi tatiller de dahil olmak üzere kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğunda 7 gün 24 saat teknik servis hizmet sunmamızdan kaynaklanıyor. Bunun yanı sıra piyasadaki en kolay muhasebe programı olmasınında etkisi bulunuyor. Bilsoft Online Muhasebe programı internetin olduğu her yerde bilgisayar, tablet veya cep telefonu üzerinden erişilebilir olması dolayısıyla özellikle pandemi döneminde yoğun talep görüyor. Yazılımlarımızı yüzde 100 yerli ve milli olarak geliştirdik. Korona virüs tedbirleri kapsamında KOBİ'lerimize bu zor günlerde destek olmayı bir görev edindik ve böyle bir kampanya başlattık. Kampanya kapsamında Aralık sonuna kadar herkes firmamızdan alacakları muhasebe programına 6 ay boyunca sınırsız E-fatura, E-Arşiv ve E-İrsaliye kontörü hediye edeceğiz. Ayrıca firmalarımıza da ücretsiz e-dönüşüm desteği vereceğiz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

KOBİ'lere sınırsız E-fatura desteği

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Koronavirüs, Aralık, Fatura, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KOBİ'lere sınırsız E-fatura desteği - Son Dakika Ekonomi


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