Son Dakika Haberleri: KOBİ'lere Topyekûn Bankacılık

KOBİ'lere Topyekûn Bankacılık

14 dakika önce

Halkbank tarafından düzenlenen geleneksel Üreten Türkiye Buluşmaları başladı.

KOBİ'lere Topyekûn Bankacılık, System.String[]

Bu yılki ilk durağı olan Eskişehir'de KOBİ'lerle bir araya gelen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Reel ekonominin en güçlü destekçilerinden biri olarak, bu yıl da yenilikçi ürünlerimizle iş dünyasının yanında olmaya devam edeceğiz. Topyekûn Bankacılık anlayışıyla hizmet verdiğimiz müşterilerimizin her türlü ihtiyacında bir numaralı çözüm ortağı olmayı sürdüreceğiz" dedi.

KOBİ Bankacılığı alanında yenilikçi ürünleriyle öncü çalışmalarını sürdüren Halkbank, KOBİ'lerle biraraya geldiği Üreten Türkiye Buluşmaları'na başladı. Bankanın bu yılki ilk durağı bu yıl Eskişehir oldu. 500 firma temsilcisinin katıldığı geleneksel Üreten Türkiye Buluşmaları'nda Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Banka'nın yeni dönem hedeflerini paylaştı.

Önemli bir eğitim şehri ve ticaret merkezi olan Eskişehir'in doğal zenginlikleri ve lojistik avantajlarıyla da güçlü bir potansiyeli olduğunu belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları ifade etti:

"Orta Anadolu'nun batıya açılan kapısı olarak kabul edilen Eskişehir geçen yıl 1 milyar doları aşan ihracat performansıyla Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamıştır. Başta Savunma ve Havacılık sanayi olmak üzere farklı iş kollarında faaliyet gösteren firmaların desteklenmesi bu performansı daha da yukarı taşıyacaktır. Eskişehir'de KOBİ kredilerinin dâhil olduğu ticari kredilerde son 1 yılda yüzde 25'e yakın büyüme gerçekleştirerek, pazar payımızı yüzde 12,5 seviyesine yükselttik. KOBİ'lerin bize olan güveni bu oranı daha da yukarı taşıyacaktır."

"Yenilikçi ürünlerimizle rekabet gücünü artıracağız"

Halkbank'ın Eskişehir'de son 5 yılda ticari kredilerde sektör payını yüzde 7,5'ten yüzde 12,5'e yükselttiklerini belirten Arslan şöyle konuştu:

"Firmaların iş yaşamında ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri kapsayan Topyekûn Bankacılık anlayışımızla, müşterilerimize nakdi kredilerimizin yanı sıra, teminat mektubu, DBS ve PARAF KOBİ gibi birçok farklı ürün ve hizmet sağlıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her bölgede olduğu gibi, 10 şubemizde 146 çalışanımızla Eskişehirlileri de Halkbank kalitesiyle buluşturuyoruz. Eskişehir ekonomisiyle birlikte büyüyen Bankamızın finansman ve finansman dışı hizmetlerimizle bölgede pazar payını artırmaya devam edeceğiz. Ticari kredi, gayri nakdi kredi ve mevduat pazar payımızı bu yıl yüzde 15'e çıkarmayı hedeflediğimiz Eskişehir'in yenilikçi ürünlerimizle rekabet gücünü artıracağız."

Halkbank, Eskişehirli işletmecilere Endüstriyel Tarım Kredisi, Ortak Kazanç Kredisi, Savunma Sanayi Destek Kredisi, İhracat Seferberliği Kredisi, Turizm Destek Kredisi gibi kredi ürünlerinin yanında Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle sunulan KOBİ Değer Kredisi ile KOBİ Alacak Sigortası ürünlerini tanıttı. Kredi paketleri dışında danışmanlık hizmetleri, mobil bankacılık destekleri gibi nakit akışını yönetmelerine yardımcı olacak tüm faaliyetler için Halkbank şubelerine davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:32 Kaynak: Bültenler

Eskişehir, Türkiye, Güncel
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