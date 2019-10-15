KOBİ'lere yurdışı destek hizmeti

KOSGEB Kırklareli Müdürlüğü ile Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, 23 Ekim 2019 Çarşamba günü Yurtdışı Pazar Destek Programı toplantısı düzenlenecek.



KOBİ'lerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla Yurtdışı Pazar Destek Programı başladı. Program kapsamında fuardan makineye, yazılımdan personele birçok gider karşılanıyor.



e-Devlet üzerinden başvuru alınmaya başlanan program, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Kırklareli Müdürlüğü işbirliğiyle, 23 Ekim 2019 Çarşamba günü 14.00'da Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda yapılacak Yurtdışı Pazar Destek Programı Toplantısı ile ihracat yapan veya yapmak isteyen KOBİ'lere anlatılacak.



KOSGEB Kırklareli Müdürlüğü personellerinin katılımıyla gerçekleşecek toplantıyla ilgili yapılan duyuruda kontenjanın sınırlı olduğu ve katılacakların 22 Ekim 2019 Salı gününe kadar kayıt olmaları gerektiği belirtildi. - KIRKLARELİ