Son Dakika Haberleri: KOBİ'lere yurdışı destek hizmeti
Son Dakika Güncel KOBİ'lere yurdışı destek hizmeti

KOBİ'lere yurdışı destek hizmeti

1 saat önce

KOSGEB Kırklareli Müdürlüğü ile Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, 23 Ekim 2019 Çarşamba günü Yurtdışı Pazar Destek Programı toplantısı düzenlenecek.

KOBİ'lere yurdışı destek hizmeti, System.String[]

KOSGEB Kırklareli Müdürlüğü ile Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, 23 Ekim 2019 Çarşamba günü Yurtdışı Pazar Destek Programı toplantısı düzenlenecek.


KOBİ'lerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla Yurtdışı Pazar Destek Programı başladı. Program kapsamında fuardan makineye, yazılımdan personele birçok gider karşılanıyor.


e-Devlet üzerinden başvuru alınmaya başlanan program, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Kırklareli Müdürlüğü işbirliğiyle, 23 Ekim 2019 Çarşamba günü 14.00'da Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda yapılacak Yurtdışı Pazar Destek Programı Toplantısı ile ihracat yapan veya yapmak isteyen KOBİ'lere anlatılacak.


KOSGEB Kırklareli Müdürlüğü personellerinin katılımıyla gerçekleşecek toplantıyla ilgili yapılan duyuruda kontenjanın sınırlı olduğu ve katılacakların 22 Ekim 2019 Salı gününe kadar kayıt olmaları gerektiği belirtildi. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Terör örgütü YPG'nin havanlı saldırısı sonrası şehit sayısı 2'ye yükseldi
Son dakika: ABD Münbiç'ten çekildi, Rusya devriye görevinde PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı İşte Türkiye'ye silah satışını yasaklayan 8 ülke ve gerekçeleri

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 17:08:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KOBİ'lere yurdışı destek hizmeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]