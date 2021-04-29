KOBI'leri Dijital Dönüşüm Sürecinde Bekleyen Büyük Tehlike

KOBI'lerin dijital dönüşüm için acele ettiklerinde çoğu zaman sürece nasıl başlayacaklarını bilmediklerine dikkat çeken Survivor Dijital Medya Ajans Başkanı Reyhan Açıkelli, "Bu durum KOBİ'lerin çok fazla zaman ve para kaybetmesine neden olabiliyor. Örneğin rakiplerinin reklam verdiğini gören bir işletme kendisi de reklam vererek potansiyel müşterilerine erişmek istiyor. İşletme, sadece bütçe olarak değil, altyapı olarak da bu sürece hazırlıklı değilse reklamlardan istedikleri performansı elde edemeyebiliyorlar" diye konuştu.

'Dijital dönüşümün' 2021'de de en çok kullanılan pazarlama sözlerinden biri olduğunu ve pandemi sürecinde KOBI'lerin dijital dönüşüme çok daha fazla önem verdiğini belirten Reyhan Açıkelli, "Uluslararası yazılım geliştirme firması IFS'nin araştırmasına göre, işletmelerin% 70'i pandemi sürecinde dijital dönüşüm harcamalarını artırmayı veya sürdürmeyi seçtiler. Araştırmaya göre, henüz bir dönüşüm girişimi başlatmayan işletmelerin ise yüzde 58'i Kovid-19'un planlarını hızlandırdıklarını belirttiler. Bu araştırma İngiltere, ABD, Avustralya, Fransa, Almanya ve İskandinav ülkelerindeki 3.032 yöneticinin yanıtlarına dayanmaktadır. Fakat oranlar ülkemizde de benzerlik göstermektedir. Ajans olarak pandemi sürecinde müşterilerimizin reklam ve dijital yatırım harcamalarında artış yaşandı. Artış, müşteri taleplerine de yansıyarak daha önce teklif sunduğumuz ancak web tasarıma dahi sıcak bakmayan firmalar açısından da hissedildi. Firmalar bu süreçte hem web sitesi hem de sosyal medya pazarlamasına yönelik çalışmak istediklerini belirttiler" dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM NE ZAMAN GERÇEKLEŞİR?

Dijital dönüşümün gerçekleşmeye başlaması için bir işletmenin, fiziksel veya manuel süreçlerini dijital olanlarla değiştirerek dijital teknolojiyi benimsemesi gerektiğini belirten Açıkelli, "Dijital dönüşüm öncelikle planlama daha sonra da büyük, cesur adımlar gerektirir. Bu süreci pandemiden önce başlatmamış şirketler şu anda biraz da geç kaldıklarını hissederek biraz aceleci davranabiliyorlar. Bu da daha çok kafa karışıklığı, zaman ve para kaybına yol açacak deneme yanılmalara sebep olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Dijital dönüşüm sürecinin planlama aşamasında müşterilerin satın alma yolculuğundaki dijital adımlarının iyi belirlenmesi gerektiğini ve bu yolculuğunun her aşamasının pazarlama planlarında yer bulması gerektiğini vurgulayan Açıkelli sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer potansiyel müşterilerinizin markanızı, ürün ya da hizmetinizi ilk defa fark etmesini istiyorsanız sosyal medya, farkındalık ve marka bilinirliği için iyi bir dijital enstrümandır. Fakat ne aradığını bilen, fiyat, kalite ya da spesifik bir ürün araştırması yapan bir müşteri kitlesine ulaşmak istiyorsanız SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) ya da SEM (Arama Motorları Pazarlaması) çözümlerini değerlendirmelisiniz. Dijital dönüşüm süreci ne yeni başlayan KOBI'ler için bir bilinmez olarak gözükebilir fakat başta doğru bir planlama ve dijital dönüşüm stratejisi ile çok daha verimli sonuçlar elde edeceklerdir"