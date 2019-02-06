Son Dakika Haberleri: Kobi'lerin Alacaklarına Devlet Destekli Güvence

Kobi'lerin Alacaklarına Devlet Destekli Güvence

1 saat önce

Ankara Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi Bilgilendirme Toplantısı" ile sanayicilere sistemin işleyişi hakkında bilgi verildi.

Kobi'lerin Alacaklarına Devlet Destekli Güvence, System.String[]
Ankara Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi Bilgilendirme Toplantısı" ile sanayicilere sistemin işleyişi hakkında bilgi verildi.

Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, sanayicilerin özellikle KOBİ'lerin en büyük sorunlarının uzun vadeler ve teminatsız alacaklar olduğunu belirtti. Özdebir, "Artık 120 günlük vadeler peşin kabul ediliyor. 4 ay sonrasına çek alıyorsunuz. Üzerinde karekod da var, firma sağlam gözüküyor ama bakıyorsunuz üç gün sonra konkordato talebinde bulunmuş. Bu durumda küçük ölçekli firmalar büyük sıkıntıya giriyor" dedi.

KOSGEB'le birlikte gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle KOBİ'lerin uygun maliyetle alacaklarını sigorta ettirebileceklerine dikkat çeken Özdebir, "Zor rekabet ortamında daralan kar marjlarıyla ayakta kalmaya çalışan KOBİ'lerimiz için önemli bir sistem. Dünyada bu işi yapan sigorta şirketlerinin bile çok beğendiği bu yeni sistemin başarılı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Halk Sigorta Genel Müdürü Bülent Karan ise alacak sigortasının, firmaların yapmış olduğu herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan bir sigorta ürünü olduğunu belirtti.

Alacak sigortasının işletmeleri öngörülemeyen en büyük risklerden biri olan tahsilat problemlerine karşı koruyacağını dile getiren Karan, "Alacak sigortası kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, hukuki durumlar ile temerrüte düşmesi durumunda devreye giriyor ve peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı altında olmayan satışlar ile yurt içinde kamu kurumları haricindeki satışlar; açık hesap, mal mukabili ve vesaik mukabili (çek ve senet dahil) satışlar, vadeli faturalı satışlar ve tüzel kişiliklere yapılan satışlarını teminat kapsamına alıyor" dedi.

Hazine tarafından belirlenen koşulları sağlayan KOBİ'lerin bu sistemden yararlanabildiğini vurgulayan Karan, "Yönetmelikteki tanımlamalara göre sistemin başlangıcında bu sigortadan mikro ve küçük işletme sınıfına giren işletmeler yararlanabilecek. Yani Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası'nın hedef kitlesini, yurt içi yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler oluşturuyor. Orta büyüklükteki işletmelerin bu sistemden yararlanabilmesi için ise çalışmalar devam ediyor. Bu işletmeler de ileriki dönemde Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'nden yararlanmaya başlayacak. Orta büyüklükteki işletmelerin sisteme girişi ile yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon liraya kadarki KOBİ'ler sisteme girebilecek" diye konuştu.

Toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Halk Sigorta Genel Müdürü Bülent Karan, Halk Sigorta Ticari Alacak Sigortası Müdürlüğü Direktörü Ali Sertaç Canal ve çok sayıda ASO üyesi sanayici katıldı.

Açılış konuşmalarından sonra Halk Sigorta Ticari Alacak Sigortası Müdürlüğü Direktörü Ali Sertaç Canal "Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi" hakkında sunum yaptı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:01 Kaynak: İHA

Sigorta, Ankara Sanayi Odası, Ekonomi
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