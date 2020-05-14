KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğu online platforma taşındı - Son Dakika
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KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğu online platforma taşındı

6 saat önce

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası iş birliğiyle üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla sürdürülen Dijital Anadolu Projesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online platforma taşınırken, Dijital...

KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğu online platforma taşındı, System.String[]

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası iş birliğiyle üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla sürdürülen Dijital Anadolu Projesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online platforma taşınırken, Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM) de Türkiye İş Bankası iş birliği ve Bandwitt çözüm ortaklığında online olarak KOBİ'lerin hizmetine açıldı.

Her iki projenin ortak açılış toplantısı, Dijital Anadolu Projesi'nin internet sitesi üzerinden düzenlendi.

Serdar Kuzuloğlu moderatörlüğünde düzenlenen online etkinliğe, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek'in yanı sıra, onur konuğu olarak Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı katıldı.

"İki yılda dokuz kentimizde 3 bin KOBİ'ye ulaştık"

Orhan Turan, toplantıda yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin her ülkeyi eşit bir başlangıç noktasında buluşturduğunun Kovid-19 döneminde daha net anlaşıldığını belirterek, salgından iki yıl önce KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik etmek üzere yola çıktıklarını anımsattı.

Turan, "Günümüzde dijitalleşme bir lüks değil, aksine bir zorunluluk. Değişim hepimiz için kaçınılmaz. Bu süreçte değişime hazırlıklı olan, teknolojiyi üreten, aynı zamanda nitelikli insan kaynağına yatırım yapan ve dönüşümün ruhunu kavrayan ülkelerin ayakta kalacağına inanıyoruz. Bu kapsamda, ekonomimizin kalkınma ve küresel rekabetçiliğinde ana faktör olan KOBİ'lerimizin dijitalleşmeleri adına Türkiye İş Bankası ile çıktığımız yolda, iki yılda dokuz kentimizde 3 bin KOBİ'ye ulaştık." ifadelerini kullandı.

Büyük önem verdiğimiz bu projeyi salgın döneminde de dijital ortama taşıyarak sürdürme kararı aldıklarını aktaran Turan, "Bununla birlikte Dijital Dönüşüm Merkezimizi de Türkiye genelindeki tüm KOBİ'lerin ücretsiz hizmetine açıyoruz. KOBİ'lerimizin bu dönüşümün bir parçası olmalarına katkı sunmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dijital Anadolu projesi, dijitalleşmeyi KOBİ'lerimizle buluştururken, Dijital Dönüşüm Merkezi de korona döneminde hizmetlerini ücretsiz olarak KOBİ'lere açıyor." diye konuştu.

"Bu dönemi 'kayıp' değil, 'kayma' olarak değerlendirmeliyiz"

Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, toplantıda yaptığı konuşmada şu anda içinde bulunulan sürecin, kişilerin, kurumların ve toplumların tek başlarına başarılı olamayacaklarını gösterdiğini ve iletişim hatlarının genişlediği bir ağ kültürünün devreye girdiğini dile getirdi.

KOBİ'lerin bu süreçte başarılı olmalarında, ağ kültürüne adapte olmalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Eczacıbaşı, "En iyi bildikleri işe odaklanıp yardıma ihtiyaç duydukları konularda dışarıdan destek almalılar. Buna ek olarak teknolojiyi kaldıraç olarak kullanırlarsa başarı şansları çok yüksek. Bu süreçte değişimin getirdiği birtakım fırsatlar da olacak. Özellikle turizm, havacılık, ulaşım, otomotiv, eğlence gibi sektörlerde yer alan girişimciler, mevcut durumu bir kayıp değil, kayma olarak görürlerse bu fırsatları yakalayabilirler." açıklamasında bulundu.

Eczacıbaşı, canlı yayını takip eden bir izleyicinin "gelecek dönemde dijital farkındalığın hangi sektörlerde değişime sebep olacağı" yönündeki sorusuna ise "Aslında bu konuda doğrudan doğruya ekonomistlerin ve araştırmacıların söyleyecekleri olabilir. Ama bence dijital olmayan, en azından bir süre gerek turizm gerek eğlence sektöründe gerekse ulaşım sektöründe önemli kaymalar yaşayacağımızı düşünüyorum ben. En basiti yani bizim şu anda yaptığımızın (online toplantı) kongre turizmine etkilerinin ne olabileceğini düşünebiliyoruz. Bu turizm sektöründe de ulaşım sektöründe de kaymalara neden olacak. Bu artık bizim hayatımızın içinde var." şeklinde cevap verdi.

"KOBİ'lerimiz iş süreçlerini yeniden yapılandırmalı"

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek de TÜRKONFED ve İş Bankası olarak 2018 yılından bu yana Dijital Anadolu toplantılarını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Bugüne kadar 9 farklı ilde KOBİ'lerimizle bir araya gelmiştik. Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlerle birlikte bu toplantılarımızı dijitalleşmenin de doğası gereği dijital platforma taşıdık. Buradaki en büyük gayemiz KOBİ'lerimizin dijitalleşme süreçlerine verdiğimiz desteğin kesintisiz devam etmesi." diye konuştu.

Pandemi sürecinin dijitalleşmeye yatırım yapmanın ne kadar önem arz ettiğini çok keskin bir şekilde gösterdiğini belirten Şimşek, salgının tüm dünyada insanların davranış ve alışkanlıklarında değişimi zorunlu kılarken, ticari hayatın da dijital dönüşümün gerekliliğinin hayati olduğunu gösterdiğini söyledi.

Şimşek, hem üretim hem de tüketim tarafının pandemiden ciddi şekilde etkilendiğine belirterek, şunları kaydetti:

"Üretim yapılarını ve süreçlerini dijitalleşme perspektifi ile yeniden şekillendiren ve hizmetlerini dijital platformlar aracılığıyla sunabilen firmalar bu süreçte rakiplerine nazaran daha güçlü bir konumda yer aldı. O nedenle de salgın sonrası yeni düzen için KOBİ'lerimiz iş süreçlerini yeniden yapılandırmalı. Burada alınacak aksiyonlardan ilki teknolojiye yatırım yapmak olmalıdır."

Kovid-19. salgının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemlerine yönelik etkilerini azaltmak ve ekonomik aktivitelerin devamlılığını sağlamak amacıyla İş Bankası'nın ekonomiye destek paketini devreye aldığını anımsatan Şimşek, İstikrar Kalkanı Programına uyumlu hareket ederek ekonomiye olan desteklerinin devamı için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Şimşek, İş Bankası olarak, "Dijital Dönüşüm Merkezi" projesine destekçi olmanın dışında, KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerinde finansman sağlayıcı olarak da yer almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

KOBİ'lere ücretsiz dijitalleşme karnesi ve yol haritası

Öte yandan, toplantıda verilen bilgilere göre, İstanbul Kalkınma Ajansı, Türkiye İş Bankası, İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi, Endover Türkiye ile Tüm Girişimci ve İş Mentorları Derneği'nin destekleriyle TÜRKONFED tarafından kurulan Dijital Dönüşüm Merkezi, 2020 programında Türkiye İş Bankası iş birliği ve Bandwitt çözüm ortaklığında Dijital Anadolu Projesi'ni ulusal ölçekte ve online olarak KOBİ'lerin hizmetine açtı.

Bu zamana kadar İstanbul'dan 150 KOBİ'nin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik eden DDM, yeni dönemde Anadolu'daki işletmelere de hizmet vermeye başlayacak. DDM, dijitalleşme karnesi ve yol haritasını da ücretsiz olarak KOBİ'lere sunacak. Bu kapsamda, "www.ddm.org.tr" adresi üzerinden sisteme kaydolan KOBİ'ler arasından, dijitalleşme karnesi hesaplanabilmesi için gerekli koşulları sağlayanlar ile bir anket paylaşılacak.

KOBİ'lerin yanıtlarına göre çıkarılacak dijital dönüşüm karnesi ve yol haritası ücretsiz olarak kendilerine iletilecek. Bu KOBİ'ler içinden, koçluk için randevu talep eden ilk 100 şirkete de üç ay boyunca DDM tarafından koçluk eğitimleri ücretsiz olarak verilecek. KOBİ'lerin DDM'nin ücretsiz hizmetleri için "www.ddm.org.tr" adresine başvuru yapmaları yeterli olacak.

Koronavirüs, İş Bankası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 06:54 Kaynak: AA


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