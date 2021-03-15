Business'tan KOBİ'lerin dijitalleşmesine 12 milyon TL'lik destek - Son Dakika

Business'tan KOBİ'lerin dijitalleşmesine 12 milyon TL'lik destek

15.03.2021 16:03
Business'tan KOBİ'lerin dijitalleşmesine 12 milyon TL'lik destek, System.String[]

"Türkiye Teknoloji Buluşmaları" ve "Dijital Dönüşüm Hareketi" gibi oluşumlarla KOBİ'lerin dijitalleşmesine katkıda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Vodafone Business, Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketinin belirlendiği "Türkiye 100" programı için güçlerini birleştirdi.

"Türkiye Teknoloji Buluşmaları" ve "Dijital Dönüşüm Hareketi" gibi oluşumlarla KOBİ'lerin dijitalleşmesine katkıda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Vodafone Business, Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketinin belirlendiği "Türkiye 100" programı için güçlerini birleştirdi.

Vodafone açıklamasına göre, TOBB öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş birliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenecek programa sponsor olan Vodafone Business, program için başvuruda bulunan tüm işletmelere "Veri Odaklı SMS" çözümünü, programda ilk 100'e giren işletmelere ise "Facebook ve Instagram Reklam Hizmeti" ile birlikte "E-Ticaret Hizmet Paketi"ni ücretsiz sunacak. Vodafone Business, bu ücretsiz ürün ve hizmetlerle, "Türkiye 100" programına katılan ve programı kazanan işletmelere toplam 12 milyon TL değerinde fayda sağlamış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, sunduğu ürün ve hizmetlerle toplumun her kesimine dokunan bir şirket olarak, toplumsal dönüşümde önemli bir role sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hedeflediğimiz toplumsal dönüşümde KOBİ'lerin de payı bulunuyor. Türkiye ekonomisinin can damarı olan KOBİ'ler, toplam işletmelerin yüzde 99,9'unu oluşturuyor. Bu işletmeleri, geleceğin dijital dünyasına hazırlamayı amaç odaklı duruşumuzun bir parçası olarak görüyoruz. KOBİ'lerin dijital pazarlama ve e-ticarete adaptasyonunu hızlandırmak için TOBB ile bir kez daha güçlerimizi birleştirdik. Sponsoru olduğumuz 'Türkiye 100' programına KOBİ'ler için sunacağımız ücretsiz destek paketleriyle katkıda bulunacağız. TOBB Türkiye 100 programı kapsamında katılan ve kazanan işletmelere toplamda 12 milyon TL değerinde fayda sağlamış olacağız. Bu iş birliğiyle, KOBİ'lerimizin dijitalleşmeye giden yolda teknolojik gücümüzle yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. KOBİ'lerimiz kazanırsa, tüm Türkiye kazanır. Vodafone Business çatısı altında, KOBİ'lerin büyümesine dijital çözümlerimizle destek olmaya devam edeceğiz."

Tüm esnaf ve KOBİ'lere ücretsiz dijital danışmanlık

Vodafone Business, esnaf ve KOBİ'ler için bir destek paketi de hazırladı. Buna göre, Vodafone müşterisi olsun ya da olmasın, destek paketinden yararlanmak isteyen tüm esnaf ve KOBİ'lere 3 ay süreyle ücretsiz dijital pazarlama danışmanlığı sunulacak. Bu kapsamda, esnaf ve KOBİ'lere özellikle arama motoru ve sosyal medya konularında destek verilecek. Vodafone Business'ın destek paketinden yararlanmak için "vodafone.com.tr/buyukdestek" adresinden başvuruda bulunmak gerekiyor. Vodafone Business, yeni destek paketiyle, Türkiye genelinde tüm esnaf ve KOBİ'lere ulaşmayı hedefliyor. Vodafone Bunsiness'ın sunduğu bu hizmetten 100 bin esnaf ve KOBİ'nin yararlanması durumuda, söz konusu müşterilere 36 milyon TL değerinde fayda sağlanmış olacak.

2011 yılından bu yana gerçekleştirilen "Türkiye 100" programına başvuran şirketlerin 2017-2019 dönemi satış gelirleri, büyüme hızına göre değerlendirilecek ve satış gelirlerini en yüksek oranda artıran ilk 100 şirket belirlenecek. Bu şirketlerin kamuoyuna açıklanmasıyla birlikte, büyümelerini devam ettirmeleri için gerekli unsurlardan biri olan görünürlük, TOBB öncülüğünde gerçekleştirilen programlarla sağlanacak. Bu sayede, söz konusu şirketlerin yeni ortaklara, müşterilere ve tedarikçilere erişimi kolaylaşacak. ???????

Business'tan KOBİ'lerin dijitalleşmesine 12 milyon TL'lik destek

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Vodafone, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Business'tan KOBİ'lerin dijitalleşmesine 12 milyon TL'lik destek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

93. Oscar adayları listesi belli oldu Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı Karşıdan karşıya geçerken otobüsün altında kalan adam, feci şekilde can verdi Kum fırtınası nedeniyle sarı alarma geçen Pekin'de hava kirliği seviyesi 160 kat arttı Demet Akalın, bir ara arasından su sızmayan Aleyna Tilki'yi yerden yere vurdu Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak
Radamel Falcao'nun hedefi 2022 Dünya Kupası'nda forma giymek Radamel Falcao'nun hedefi 2022 Dünya Kupası'nda forma giymek         
17:08
Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı başladı! Risk haritası güncellenecek Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı başladı! Risk haritası güncellenecek         
16:43
Şanlıurfa'da yol kenarında benzinle yakılmış kadın cansız bedeni bulundu Şanlıurfa'da yol kenarında benzinle yakılmış kadın cansız bedeni bulundu         
16:33
4 gündür haber alınamayan gencin son sözleri 4 gündür haber alınamayan gencin son sözleri "Babacığım kendine dikkat et, seni seviyorum" olmuş         
16:20
Doğal gaz borusunu parçalayan kadın hala komşularına rahat vermiyor! Bu sefer de biber gazıyla üstlerine yürüdü Doğal gaz borusunu parçalayan kadın hala komşularına rahat vermiyor! Bu sefer de biber gazıyla üstlerine yürüdü         
16:08
Tunç Soyer, Enver Aysever haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu: İhalenin iptali için talimat verdim Tunç Soyer, Enver Aysever haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu: İhalenin iptali için talimat verdim         
15:57
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek kabus gibi geçen hayatını anlattı: Rüyasında terk ettiğimi görür, uyanınca döverdi İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek kabus gibi geçen hayatını anlattı: Rüyasında terk ettiğimi görür, uyanınca döverdi         
15:02
Rasim Öztekin'in vefatının ardından eşi asılsız haberlere açıklık getirdi Rasim Öztekin'in vefatının ardından eşi asılsız haberlere açıklık getirdi         
15:00
2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti 2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:35
PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık         
14:06
Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu         
13:54
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi         
11:47
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum         
11:06
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 17:17:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Business'tan KOBİ'lerin dijitalleşmesine 12 milyon TL'lik destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei