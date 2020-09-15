KOBİ'lerin e-ticaret ihtiyaçları bir programla çözülecek

İKA Yazılım Müdürü Ayhan Kılıç, sektörde e-ticaret yapan, üretim geçmişi olan, programlamada dünya standartlarının üzerinde farklı çözümleri bir arada sunabilecek ekipleriyle birlikte bulut tabanlı CRMİKA'yı geliştirdiklerini belirterek, "Muhasebe denince işletmecilerin çekinceleri olabiliyor ancak CRMİKA piyasada tüm muhasebe yazılımlarından daha kullanışlı ve basit olarak geliştirildi." dedi.

İKA Yazılım'dan yapılan açıklamada, gelişen teknolojiyle birlikte internet kullanıcılarının arttığı ve toplumun büyük kesiminin alışverişlerinin önemli kısmını e-ticaret sitelerinden yaptığı belirtildi.

Yaklaşık 20 yıllık mazisi olan e-ticaret sitelerinin günümüzde küresel çapta popülerliğe kavuştuğu bildirilen açıklamada, Türkiye pazarının da e-ticarette oldukça önemli bir yere sahip olsa da yerli yazılım hareketinin henüz istenen seviyede olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, bunun farkında olan firmalardan İKA Yazılım'ın, Türkiye'nin e-ticarette daha fazla söz sahibi olması için harekete geçtiği ifade edildi.

KOBİ ve esnaflara yepyeni bir e-ticaret tecrübesi sunmayı amaçlayan firmanın, yerli yatırım ve mühendislerin ürettiği CRMİKA programıyla kullanıcılara alışılagelmiş özelliklerden farklı ve avantajlı fiyatlarıyla kolaylık sağlamayı hedeflediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genç internet kullanıcısıyla ön plana çıkan ülkemizde, her sene daha da büyüyen e-ticaret sektörü birçok ihtiyacı da beraberinde getirdi. Özellikle KOBİ'lerin e-ticarete girişini kolaylaştırmaya yönelik inovatif araçlar bu kapsamda öne çıkıyor. Çözümlerin çeşitli ölçeklerde olanları zaten mevcut ama her ihtiyaç için farklı araç kullanılıyor. Örnek verecek olursak; girişimciler ön muhasebe için ayrı, stok takibi için ayrı, ürün yüklemek için ayrı bir program kullanmak zorunda kalıyor. Artık bu ihtiyaçların tamamı tek bir çatı altında toplanabilecek. Yerli sermaye ve Türk yazılımcılardan oluşan ekibiyle CRMİKA, e-ticarete giriş yapacak KOBİ'lerin ihtiyaçlarını tek başına karşılamaya hazır."

"CRMİKA, kullanışlı ve basit"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKA Yazılım Müdürü Ayhan Kılıç, bir muhasebecinin veya bir programcının işletmecinin düşündüklerini tam olarak algılayamayacağını belirtti.

Sektörde e-ticaret yapan, üretim geçmişi olan, programlamada dünya standartlarının üzerinde farklı çözümleri bir arada sunabilecek ekipleriyle birlikte bulut tabanlı CRMİKA'yı geliştirdiklerini aktaran Kılıç, "Muhasebe denince işletmecilerin çekinceleri olabiliyor ancak CRMİKA piyasada tüm muhasebe yazılımlarından daha kullanışlı ve basit olarak geliştirildi." ifadelerini kullandı.

CRMİKA fikri

Açıklamada, İstanbul merkezli İKA Yazılım'ın, KOBİ'lerin e-ticarette karşılaşabileceği tüm sorunları hızlı ve kullanıcı dostu arayüzlerle çözüme ulaştırdığı belirtti.

Programın geliştiricilerinin Ayhan Kılıç, Kerimullah Şentürk ve İrfan Şimşek olduğu bilgisi verilen açıklamada, 2017'de kolları sıvayan üçlünün, kendi e-ticaret girişimleri olan Atom Bilgisayar firmasında karşılaştıkları sorunlara karşı mevcut programların sunduğu onlarca çözümü tek bir yazılımda bir araya getirdikleri bildirildi.

Açıklmaada, ön muhasebe özelliği olan, B2B ve B2C sistemi bulunan, gelişmiş banka, pazaryeri, POS takip ve yönetimine sahip olan CRMİKA'nın, toplu sipariş yönetimi yapabildiği ve e-fatura kesebildiği kaydedildi.

CRMİKA'nın aynı zamanda kasa ve bankaları takip etme imkanı sunan, pazaryerleri ve kargo ile entegre, kısacası bir işletmenin tüm iş akışını tek ekrandan yönetebilecek sonsuz kullanıcılı bulut sistemde çalışan bir program olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu yönleriyle ön plana çıkan CRMİKA rakiplerine göre çok iddialı. Örneğin veritabanı, web sitesi ve diğer tüm yazılımlar müşterinin kendi kontrolünde ve kendi sunucusunda barınıyor. Kısacası alan adınızı, program satın aldığınız kuruluşun kontrolüne vermenize gerek kalmıyor. CRMİKA yazılımıyla e-ticarette tüm ihtiyaçlarınız tek ekrandan karşılanıyor. Şu anda faaliyet gösteren e-ticaret pazaryerleriyle entegre çalışan CRMİKA yazılımı kullanıcıları için büyük avantajlar sağlıyor." ifadelerine yer verildi.