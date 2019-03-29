Son Dakika Haberleri: Kobi'lerin En Fazla Tercih Ettiği Kargo Şirketi Belli Oldu

Kobi'lerin En Fazla Tercih Ettiği Kargo Şirketi Belli Oldu

56 dakika önce

2018 Kobi E-Ticaret Raporu'na göre "KOBİ'lerin en fazla tercih ettiği kargo şirketi" Aras Kargo oldu.

Kobi'lerin En Fazla Tercih Ettiği Kargo Şirketi Belli Oldu, System.String[]
2018 Kobi E-Ticaret Raporu'na göre "KOBİ'lerin en fazla tercih ettiği kargo şirketi" Aras Kargo oldu.

Teknoloji tarafındaki altyapı yatırımlarına öncelik veren Aras Kargo, e-ticaret altyapı şirketi İdeaSoft tarafından hazırlanan 'Kobi E-Ticaret Raporu'na göre, KOBİ'lerin en fazla tercih ettiği kargo şirketi oldu.

Aras Kargo yüzde 33 ile ilk sırada

KOBİ'lerin e-ticaret süreçlerini ortaya koymak amacıyla 2013 yılından bu yana yayınlanan rapor kapsamında geçtiğimiz yıl 4 milyondan fazla sipariş incelendi. Siparişlerdeki kargo şirketi tercihlerinde yüzde 33 ile birinciliği elde eden Aras Kargo, böylece son iki yıldır üst üste KOBİ'lerin en fazla tercih ettiği kargo şirketi olma başarısını gösterdi. Rapora göre, e-ticaret sitelerinden verilen siparişler, önceki yıla göre yüzde 44 artarak 4 milyon 482 bine ulaştı. Alışveriş tercihlerinde mobil cihazların ağırlığı artarken, geçtiğimiz yıl ilk defa mobil cihazlardan verilen sipariş sayısı, masaüstünü geçti. İnternetteki toplam alışverişin yarısından fazlasını Marmara Bölgesi gerçekleştirirken, en fazla sipariş verilen gün, yüzde 18,50 ile pazartesi oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:06 Kaynak: İHA

Ekonomi
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