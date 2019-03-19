KOBİ'lerin ihracatçı olabilmesi için eğitim seferberliği

TİM Genel Sekreteri Alkin, "Türkiye'nin dört bir yanında 'KOBİ İhracatçılar Seferberliği' eğitim programı düzenleyerek, bir işletmenin ilk defa ihracata yönelmesi durumunda yapılması gerekenler ve ne tür destekler sağlandığı konularında eğitim veriyoruz" dedi.

TİM Genel Sekreteri Alkin, "Türkiye'nin dört bir yanında 'KOBİ İhracatçılar Seferberliği' eğitim programı düzenleyerek, bir işletmenin ilk defa ihracata yönelmesi durumunda yapılması gerekenler ve ne tür destekler sağlandığı konularında eğitim veriyoruz" dedi.

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