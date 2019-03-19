Son Dakika Haberleri: KOBİ'lerin ihracatçı olabilmesi için eğitim seferberliği

KOBİ'lerin ihracatçı olabilmesi için eğitim seferberliği

51 dakika önce

TİM Genel Sekreteri Alkin, "Türkiye'nin dört bir yanında 'KOBİ İhracatçılar Seferberliği' eğitim programı düzenleyerek, bir işletmenin ilk defa ihracata yönelmesi durumunda yapılması gerekenler ve ne tür destekler sağlandığı konularında eğitim veriyoruz" dedi.

KOBİ'lerin ihracatçı olabilmesi için eğitim seferberliği, System.String[]
TİM Genel Sekreteri Alkin, "Türkiye'nin dört bir yanında 'KOBİ İhracatçılar Seferberliği' eğitim programı düzenleyerek, bir işletmenin ilk defa ihracata yönelmesi durumunda yapılması gerekenler ve ne tür destekler sağlandığı konularında eğitim veriyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:55 

Türkiye, Ekonomi
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