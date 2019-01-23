Son Dakika Haberleri: KOBİ'lerin ihracatı desteklerle artacak

KOBİ'lerin ihracatı desteklerle artacak

1 saat önce

KOBİ'lere bu yıl Türk Eximbank kredileri ve diğer mekanizmalarla sağlanacak desteklerle ihracatın artırılmasına katkıda bulunulacak.

KOBİ'lerin ihracatı desteklerle artacak, System.String[]
KOBİ'lere bu yıl Türk Eximbank kredileri ve diğer mekanizmalarla sağlanacak desteklerle ihracatın artırılmasına katkıda bulunulacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:57 

Ekonomi
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