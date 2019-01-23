KOBİ'lerin ihracatı desteklerle artacak
1 saat önce
KOBİ'lere bu yıl Türk Eximbank kredileri ve diğer mekanizmalarla sağlanacak desteklerle ihracatın artırılmasına katkıda bulunulacak.
KOBİ'lere bu yıl Türk Eximbank kredileri ve diğer mekanizmalarla sağlanacak desteklerle ihracatın artırılmasına katkıda bulunulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:57
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