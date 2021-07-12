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KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu dijital çözümler tek platformda, Dijital Köprü'de - Son Dakika

KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu dijital çözümler tek platformda, Dijital Köprü'de

12.07.2021 11:44
KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu dijital çözümler tek platformda, Dijital Köprü'de, System.String[]

QNB Finansbank, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak üzere hayata geçirdiği Dijital Köprü Platformu'nu yeni dijital çözümlerle daha da geniş bir hizmet sistemine dönüştürdü.

QNB Finansbank, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak üzere hayata geçirdiği Dijital Köprü Platformu'nu yeni dijital çözümlerle daha da geniş bir hizmet sistemine dönüştürdü.

QNB Finansbank açıklamasına göre, QNB Finansbank, 2019 yılından bu yana Dijital Köprü Platformu ile KOBİ'lerin dijital dönüşümünde önemli bir rol oynuyor. Dijital Köprü, "bank as a platform" olarak bilinen platform bankacılığının Türkiye ve dünyadaki öncüsü olarak bankacılık ve bankacılık dışı hizmetleri tek bir platformda bir araya getirerek KOBİ'leri dijitalleşme yolunda destekliyor.

60 binden fazla KOBİ, dijital dönüşümünü QNB Finansbank Dijital Köprü ile gerçekleştirdi. KOBİ'ler e-Dönüşüm hizmetlerinden insan kaynaklarına, e-ticaretten mutabakat işlemlerine ve hatta tüm bankalardaki hesapların tek bir yerden yönetimine kadar şirketlerinin ihtiyacı olan daha birçok dijital çözüme Dijital Köprü Platformu'nda tek bir ekranda ulaşabiliyorlar.

Böylece Dijital Köprü Platformu, KOBİ'lerin geleneksel yollarla yürüttükleri süreçlerini, platformda sunulan bulut tabanlı çözümlerle kolaylaştırarak işlerini hızlandırmalarına yardımcı oluyor.

Ayrıca Dijital Köprü, platformdaki çözümler hakkında sorularını sorabildikleri ve taleplerine anında teknik destek alabildikleri Dijital Köprü Çözüm Merkezi ile de KOBİ'lerin ihtiyaçları olduğu anda yanlarında olmaya devam ediyor.

-Enpara.com Şirketim müşterileri de Dijital Köprü ile dijital dönüşümü yakalayacak

50 binden fazla KOBİ'ye hizmet veren Enpara.com Şirketim müşterileri de Dijital Köprü Platformu sayesinde ihtiyaçları olan tüm dijital çözümlere ulaşarak, bu çözümleri tek bir yerden kolayca yönetebilecek.

Enpara.com Şirketim kullanıcıları, Enpara.com Şirketim üzerinden gerçekleştirdikleri bankacılık işlemlerine de aynı platform üzerinden tekrar şifre girmelerine gerek kalmadan hızlıca geçiş yapabiliyor.

Dijital Köprü Platformu, e-Dönüşüm Hizmetleri, Çoklu Banka Hesap Yönetimi, e-Ticaret Pazaryeri Yönetimi, Ön Muhasebe Programı, Alternatif Finansman Çözümü, Mağaza Satış ve Stok Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Saha Ekip Yönetimi, Uluslararası Lojistik Yönetimi ve Mutabakat işlemlerinden oluşan 10 farklı fintech çözümüne haziran ayında ChatBot uygulamasını dahil ederek KOBİ'lere sunduğu çözüm yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

MindBehind tarafından Dijital Köprü kullanıcılarına sunulan bu dijital çözüm sayesinde firmalar teknik bir desteğe ihtiyaç duymadan, müşterilerini bekletmeden onların sorularını yanıtlayabilecekleri ve özel hizmetler sunabilecekleri bir çözüme kavuşuyorlar. KOBİ'ler, web sitelerine sadece dakikalar içerisinde ekleyebilecekleri chatbot ile şirketleri ve müşterilerinin arasındaki iletişimi sorunsuzca yönetecek, satışlarını ve iş verimliliğini artırabilecekler. Üstelik QNB Finansbank ve Enpara.com Şirketim müşterileri bu çözümü 2022'de de ücretsiz kullanmaya devam edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB eFinans Genel Müdürü ve QNB Finansbank Grup Tüzel Dijital Bankacılık Head'i Okay Yıldırım, dijitalleşme ve dijital araçların KOBİ'lerin maliyetlerini düşürmesine, geleneksel yöntemlerle yaptıkları birçok işten zaman tasarrufu sağlayarak işlerini kolaylaştırmalarına ve hızlandırmalarına yardımcı olduğunu belirtti.

QNB Finansbank olarak, "bank as a platform" söylemi ile bilinen platform bankacılığının Türkiye ve dünyadaki öncüsü konumunda Dijital Köprü'yü hayata geçirdiklerini aktaran Yıldırım, "Sürekli kendini yenileyen bir platform olarak hayata geçirdiğimiz Dijital Köprü'yü yeni çözüm ve hizmetlerle zenginleştirmeye devam ediyoruz. Platformumuzu KOBİ'lerin dijitalleşmelerinde, rekabet gücünü artırmalarında ve tüketici davranışlarını daha iyi anlamalarında onlara yardımcı olan önemli bir araç haline getirdik. Dijital Köprü KOBİ'lerin, dijitalleşen dünyada şirketlerinde dijital dönüşüme başlamalarındaki en büyük yardımcısı olarak onlara işlerini büyütmelerine ve yeniden tasarlamalarına fırsat verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, "Dijital Köprü Platformumuz o kadar başarılı oldu ki başarısını uluslararası ödüllerle perçinliyor. Dijital Köprü Platformu'muz ve çözüm ortaklarıyla birlikte Stevie ödüllerinden aldığımız üç ödüle ek olarak Global Finance'ın bankacılıkta üstün inovasyon ödülünün de sahibi olduk. " ifadelerini kullandı.

Kovid-19 kriziyle birlikte kurumlar için dijitalleşme yeteneğinin tüm dünyada görüldüğü gibi çok önemli bir zorunluluk olduğunun anlaşıldığını aktaran Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"İş ve çalışma modellerini dijitalleştirme odağına alan bir kurum olarak, platformumuzda sunduğumuz ücretsiz paketler ve çok daha fazlası ile dijitalleşerek işlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak isteyen tüm KOBİ'lerin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Dijitalleşme alanındaki teknolojiler gelişmeye devam ettikçe, KOBİ'lerin globalleşen ticari hayatta rekabet edebilmeleri ve işlerini devam ettirebilmeleri için bu sürece dahil olmaları gerekiyor. İşte bu noktada Dijital Köprü devreye giriyor ve KOBİ'lerin sorunsuzca bu dönüşümü gerçekleştirmelerini sağlıyor."

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, geri dönüşüm, Finansbank, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu dijital çözümler tek platformda, Dijital Köprü'de - Son Dakika


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