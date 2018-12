Kobi'lerin Patronları Sakarya'da Buluştu

Patronlar Platformu Satın Alma Zirvesi 2018 programı Patronlar Platformu Sakarya Grubu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Patronlar Platformu Satın Alma Zirvesi 2018 programı Patronlar Platformu Sakarya Grubu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Düzenlenen zirveye Sakarya, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Düzce ve Ankara illerinden 200 Firma katıldı.



Her hafta 'İşimiz, Gücümüz' sloganı ile işletme sahiplerini bir araya getiren Patronlar Platformu, bu kez üyelerini ve Sakarya'da etkin firmaların temsilcilerini buluşturdu. "Ürettiğimizi Tüketelim" ana teması ile ithalat esaslı tüketim yerine yerli üretimi takdir eden bir tüketim ve teşvik anlayışını öne çıkaran 'Satın Alma Zirvesi 2018' bu yıl Sakarya Patronlar Platformu ev sahipliğinde düzenlendi. İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Düzce, ve Sakarya'dan firma sahipleri ile Türkiye'nin önde gelen sanayi, hizmet ve ticaret şirketlerinin satın alma ve tedarik yöneticileri ile bir araya geldiği zirveye Patronlar Platformu Genel Başkanı Abdullah Küçükoğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası(SATSO) Meclis Başkanı Talip Kuriş, KOBİ Patronları ve büyük firmaların satın alma temsilcileri katıldı.



"Bu platformda kriz yok"



İş yeri sahiplerinin faaliyet yürüttükleri alanlar hakkında bilgilendirme yaptığı 'Satın Alma Zirvesi 2018' hakkında konuşan Patronlar Platformu Genel Başkanı Abdullah Küçükoğlu, "Sakarya, Anadolu ve Avrupa arasında çok önemli köprü görevi görüyor. Üretim açısından bu bölgemiz çok kıymetli. Çok ciddi sanayicilerimiz, önemli işlere imza atan işadamlarımız var. Şu anda tüm Türkiye'de konuşulan konu ekonomik dalgalanma ve kriz söylentileri. Bu platformda bulunan arkadaşlarda kriz yok. Ekonomik dalgalanma konuşularak durarak aşılabilecek bir mevzu değil. Çalışarak, üreterek, yeni pazarlarla, yeni insanlarla, yeni ortaklıklar kurularak aşılacak bir durumdur. Bizde bu manada aramızda bulunan firmalar ile bu olayları aşmak için üstünde duruyoruz" dedi.



"Üyeler platform sayesinde ihracat yapıyor"



Genel Başkan Küçükoğlu, "Patronlar Platformu yüzlerce üyesi olan binlerce misafirin katıldığı ve milyonlarca iş yönlendirmesinin olduğu bir organizasyondur. Bu platforma gelerek önce dostluklarımızı geliştiriyoruz daha sonrasında ticaretlerinde çok ciddi bir ilerleme katettiklerini görüyoruz. Birçok üyemiz platform sayesinde ihracat yaptı. Dış ülkelerle alakalı biz üyelerimiz için pazar araştırması yapıyoruz ve yönlendiriyoruz. İhracatlarıyla alakalı, üretimleriyle alakalı önlerini açmaya çalışıyoruz. Sakaryalı dostlarımıza bizleri güzel ağırladıkları için ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"KOBİ'ler ile kurumsal firmaları buluşturduk"



Patronlar Platformu Sakarya Şube (PP Orange) Başkanı Özkan Pınar, Sakarya Grubu olarak her hafta Salı günü kahvaltılı buluşmalarını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu satın alma zirvesinde de KOBİ'lerin patronlarıyla büyük kurumsal firmaların satın alma yöneticilerini bir araya getirdik. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Patronlar Platformu olarak amacımız şudur; her ne kadar tedarikçi listemiz olmuş olsa da ani ortaya çıkan ihtiyaçlar olduğunda mevcut tedarikçilerde memnunsuzluk olduğunda hızlıca ulaşabileceğimiz referanslı firmaları bulabilmek dolayısıyla PP gerçek anlamda işleyen bir STK mekanizması diyebiliriz" şeklinde konuştu.



"Bu tip organizasyonlar ekonomi için önemli"



Toplantıya onur konuğu olarak katılan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Meclis Başkanı Talip Kuriş de işlerini tanıtan firmaların standını tek tek ziyaret ederek KOBİ Patronları ile tanıştı. Toplantıda konuşan Kuriş, "Patronlar Platformu üyelerine ve değerli misafirlerimize iş yaşamlarında başarılar diliyorum. Bu tip organizasyonlar ekonomimiz için çok önemli. Patronlar Platformu Genel Başkanı Abdullah Küçükoğlu ve diğer illerden gelen misafirlere 'şehrimize hoşgeldiniz' diyorum" ifadelerini kullandı.



Yaklaşık 4 saat süren Satınalma Zirvesi 2018, çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - SAKARYA

