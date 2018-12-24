Son Dakika Haberleri: Kobi'lerin Patronları Sakarya'da Buluşuyor

Kobi'lerin Patronları Sakarya'da Buluşuyor

2 saat önce

Patronlar Platformu Satınalma Zirvesi, Sakarya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Kobi'lerin Patronları Sakarya'da Buluşuyor, System.String[]
Patronlar Platformu Satınalma Zirvesi, Sakarya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. 26 Aralık Çarşamba düzenlenecek zirveye 4 ilden firma sahipleri katılacak.

Her hafta 'İşimiz Gücümüz' sloganı ile işletme sahiplerini bir araya getiren Patronlar Platformu, bu kez patronları satınalma yöneticileri ile buluşturuyor. 'Ürettiğimizi Tüketelim' ana teması ile ithalat esaslı tüketim yerine yerli üretimi takdir eden bir tüketim ve teşvik anlayışını öne çıkaran 'Satınalma Zirvesi 2018' bu yıl Sakarya Patronlar Platformu ev sahipliğinde düzenleniyor.

İstanbul, Bursa, Ankara ve Sakarya'dan firma sahipleri ile Türkiye'nin önde gelen sanayi, hizmet ve ticaret şirketlerinin satın alma ve tedarik yöneticileri ile bir araya geleceği zirve, 26 Aralık Çarşamba günü saat 07.15'de başlayacak. 'Satınalma Zirvesi2018' hakkında konuşan Patronlar Platformu Genel Başkanı Abdullah Küçükoğlu, "Hepimizin bir yönüyle zorluklarını hissettiği bu geçici dönemi en az hasarla atlatmak, moralimizi yüksek tutmak, yerli üretimi ve yerli tüketimi teşvik etmek için bir araya geliyoruz. Satınalma yöneticilerimizin en iyi kalite en uygun fiyat şeklindeki haklı taleplerine cevap verebilen yerli firmaları kendilerine daha yakından tanıtmayı istiyoruz. Daha güçlü bir Türkiye için yerli üretim gücünü destekliyoruz" dedi.

Patronlar Platformu Sakarya Başkanı Özkan Pınar ise Satınalma Zirvesi'nin yeni yıla yeni umutlarla yeni bağlantılarla girmemize vesile olmasını diledi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:52 Kaynak: İHA

Çarşamba İlçesi, Aralık, Sakarya, Ekonomi
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