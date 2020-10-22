KOBİ'lerle ilgili rapor hazırlanacak - Son Dakika

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, CHP Genel Merkezi tarafından KOBİ'lerin sorunlarının ele alındığını bir rapor hazırlanacağını belirtti.

Gündoğdu, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'yla Edirne İl Başkanlığında basın toplantısı gerçekleştirdi.

Milletvekili Gündoğdu, CHP milletvekillerinin tüm illerde KOBİ'lerle görüşmeye başladığını ve görüşmeler neticesinde bir rapor hazırlanacağını söyledi.

KOBİ'lerin ekonomiye önemli katkıları olduğunu dile getiren Gündoğdu, "81 ilde KOBİ faaliyetlerini yürüten esnaflarımızı geziyoruz. Türkiye'de 3 buçuk milyon KOBİ var. KOBİ'ler Türkiye'nin bel kemiğini oluşturuyorlar." dedi.

KOBİ'lerin ekonomik sıkıntılar yaşadığını savunan Gündoğdu, şunları kaydetti:

"KOBİ'ler Türkiye'deki toplam üretimin yüzde 56'sı, istihdamın yüzde 76'sını oluşturuyor. KOBİ'ler ciddi anlamda sıkıntılı. KOBİ'leri ziyaret ederek yapılabilecekler konuşulacak. Partimiz bir rapor hazırlayacak ve kamuoyuna paylaşılacak. Parti olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye çalışıyoruz. Ciddi anlamda bir memnuniyetsizlik var."

Milletvekili Gaytancıoğlu da hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.