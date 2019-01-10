Son Dakika Haberleri: KOBİ paketi, KGF destekli olacak faiz yüzde 20’nin altında kalacak

KOBİ paketi, KGF destekli olacak faiz yüzde 20’nin altında kalacak

1 saat önce

Bakan Albayrak, KOBİ'ler için hazırlanan yeni kredi paketinin bugün açıklanacağını söyledi.

KOBİ paketi, KGF destekli olacak faiz yüzde 20’nin altında kalacak, System.String[]
Bakan Albayrak, KOBİ'ler için hazırlanan yeni kredi paketinin bugün açıklanacağını söyledi. Albayrak, " Merkez Bankası'ndan gelecek 37 milyarın önemli kısmı Ocak'ta devreye girecek" dedi. Pakette KGF destekli düşük faizli ve uzun vadeli ödemesiz dönemli kredi verileceği belirtiliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:05 

Ekonomi
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