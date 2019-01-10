KOBİ paketi, KGF destekli olacak faiz yüzde 20’nin altında kalacak
1 saat önce
Bakan Albayrak, KOBİ'ler için hazırlanan yeni kredi paketinin bugün açıklanacağını söyledi.
Bakan Albayrak, KOBİ'ler için hazırlanan yeni kredi paketinin bugün açıklanacağını söyledi. Albayrak, " Merkez Bankası
'ndan gelecek 37 milyarın önemli kısmı Ocak'ta devreye girecek" dedi. Pakette KGF destekli düşük faizli ve uzun vadeli ödemesiz dönemli kredi verileceği belirtiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:05
Bakan Albayrak: Yarın KOBİ'ler İçin Çok Önemli Bir Kredi Paketi Açıklayacağız
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