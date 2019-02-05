Son Dakika Haberleri: KOBİ rehberleri sahaya iniyor

KOBİ rehberleri sahaya iniyor

1 saat önce

KOBİ proje hazırlama ve yürütme süreçlerine yardımcı olacak rehberler geliyor.

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KOBİ proje hazırlama ve yürütme süreçlerine yardımcı olacak rehberler geliyor. Hayata geçecek yeni sistemle akredite KOBİ rehberleri sahaya inecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:57 

Ekonomi
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