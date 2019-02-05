KOBİ rehberleri sahaya iniyor
1 saat önce
KOBİ proje hazırlama ve yürütme süreçlerine yardımcı olacak rehberler geliyor.
KOBİ proje hazırlama ve yürütme süreçlerine yardımcı olacak rehberler geliyor. Hayata geçecek yeni sistemle akredite KOBİ rehberleri sahaya inecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:57
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