Kobi Sanayi Yapı Kooperatifi'ne ilgi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 2'inci olarak kurulan Sınırlı Sorumlu Simav Kobi Sanayi Yapı Kooperatifi'nde üye sayısı 80'e çıkarken, katılım için yapılan başvurunun 120'yi bulduğu bildirildi.

Kooperatif Kurucu Başkanı Fatih Köse tarafından Demirciköy şelale restoranda düzenlenen istişare toplantısına Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Sınırlı, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sönmez, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, İl Genel Meclisi Üyeleri Kahraman Aktay ve Ahmet Şimşek, Demirciköy Belediye Başkanı Cahit Onar ile kooperatif üyeleri katıldı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, kurulması planlanan sanayi alanının kent estetiğine önemli bir katkısı olacağını belirterek, işletmecilerin geniş bir alanda, daha fazla üretim yapabileceklerini ifade etti.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Simav için yapılması planlanan tüm projelerin yanında olacaklarını belirterek, işletme sahibi kooperatif ortaklarına başarılar diledi.

Sınırlı Sorumlu Simav Kobi Sanayi Yapı Kooperatifi Kurucu Başkanı Fatih Köse, ilçedeki birçok işletmenin yer darlığı sıkıntısının yaşadığını belirterek, kurulacak olan 230 bin metrekare alanda 70'e yakın firmaya işyeri kazandırıp, en az 2 bin 500 kişiye de iş imkanı sağlanacağını ifade etti. - KÜTAHYA