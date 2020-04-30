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“KOBİ tanımı güncellensin daha fazla firma destek alsın”
29 dakika önce
Salgın sürecinde en çok zarar gören işletmeler olan KOBİ'lerle ilgili yönetmeliğin güncellenmesi gerektiğini söyleyen Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, "Böylece desteklerden daha çok firma yararlanarak nefes alabilecek" dedi.
Salgın sürecinde en çok zarar gören işletmeler olan KOBİ'lerle ilgili yönetmeliğin güncellenmesi gerektiğini söyleyen EskişehirOSB Başkanı Nadir Küpeli, "Böylece desteklerden daha çok firma yararlanarak nefes alabilecek" dedi.
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30.04.2020 05:27:12. #1.13#
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