Kobi Üretimini Destekleyecek Paketler Yolda

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkan Vekili Ünal Gökmen, " Eximbank ile KOBİ üretimini destekleyecek bir paket ile ilgili çalışmamız var. İhracatı desteklemek için ihracat yapacak her türlü yatırımcıya, Eximbank ile beraber çok uygun şartlarda yabancı para finansmanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (TİAD) yapılan açıklamada, Türkiye 'nin gelişmesinde önemli bir yeri olan takım tezgahları sektörünün, son dönemdeki ekonomik şartlardan ve yüksek faiz oranlarından dolayı istediği yatırımı gerçekleştiremediği, bu farkındalıkla aynı masa etrafında toplanan TİAD, Finansal Kurumlar Birliği ve TÜYAP'ın, sektörün ekonomik performansını masaya yatırdığı bildirildi.Açıklamada, yatırım ve ihracat teşviklerini artırma çalışmaları için faizlerin düşmesi gerektiğini FKB yetkililerine aktaran sektör temsilcilerinin, faizlerin bu denli yüksek olmasının yatırımları frenlediğini bildirdiği, FKB yetkililerinin ise ihracatı desteklemek için ihracat yapacak ve döviz kazandıracak her türlü yatırımcıya "uygun şartlarda yabancı para finansmanı sağlayacaklarının" müjdesini verdiği aktarıldı.Makine sektörünün gelişmesi ve üretim için KOBİ'lerin finansal olarak desteklenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, bu konuda önemli çalışmaların yapılması gerektiğini savunan sektör paydaşlarının ise yetkililerden konu özelinde önemli açıklamalar beklediği kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen TİAD Başkanı Hakan Aydoğdu, yatırım olmadan üretimin de olamayacağını, bu konuya uzun vadede bakıldığında faizlerin yükselmesinin Türkiye'nin 2019 ve 2020'deki yatırımlarını ve ihracatını tehdit eden önemli bir unsuru teşkil ettiğini belirterek, şunları kaydetti:"Türkiye'nin otomotiv ve savunma sanayi sektöründe ihracata yönelik potansiyeli var ama gelen projeleri, sektör temsilcileri yatırım yapamadığı için kaçırıyor. Halihazırda yatırımlar devam ediyor ancak firmalar kendilerini çok zorlayarak yatırımlarını kendi öz sermayelerinden yapar haldeler. Aslına bakarsanız faizlerin bugün itibarıyla yüksek olması üretim sektörüne olumsuz yansıyor. Sanayinin kalbi olarak nitelendirilen takım tezgahları sektörümüzün en önemli çatı kuruluşu olarak gerekli mercilerle görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Faizlerin en kısa zamanda geriye geleceğini biliyor. Bu noktada da yatırımların hız kazanacağını düşünüyoruz. Zira faiz oranlarının yüksekliği ile yatırım malları, amortisman sürelerinin de uzamasına sebep oluyor. Bu nedenle sanayici böyle bir ortamda yatırım yapmayı mantıklı görmüyor.""Faizleri artıran leasing şirketleri değil"FKB Başkan Vekili Ünal Gökmen de yabancı parayla borçlanmanın genel hatlarıyla sınırlanması gerektiğini vurgulayarak, "Döviz geliri olmayanların döviz borcunun olmaması, birçok yatırımcıyı TL kullanımına itti." ifadesini kullandı.Türk parasının geçen yılın ilk çeyreğindeki oranlarına bakıldığında yüzde 15-16 bandından seyrettiğini, 36-48-60 aya kadar vadeli kredilerin ise yüzde 15-17 bandından verildiğini aktaran Gökmen, "Ağustos-eylül aylarında bu oranlar 35-40 bandına çıktı. Bugün ise 25-30 bandında faiz oranları duyuyoruz. Faizler aşağı yukarı 2 katı... Ancak bu faizleri 2 katı artıran leasing şirketleri değil, bunu özellikle söylemeliyiz. Bu oranlarla KOBİ'lerin günümüz şartlarında yatırım yapması oldukça zor." değerlendirmesinde bulundu.KOBİ üretimini destekleyecek paketler yoldaÜnal Gökmen, Eximbank ile KOBİ üretimini destekleyecek bir paket ile ilgili çalışmaları olduğunu belirterek, "İhracatı desteklemek için ihracat yapacak her türlü yatırımcıya, Eximbank ile beraber çok uygun şartlarda yabancı para finansmanı sağlayacağız. İkinci olarak ise Merkez Bankası 'ndan bize çok uygun fiyatla TL vermesini arzu ediyoruz ki biz de bunu müşterilerimize uygun faizlerle sunalım." ifadelerini kullandı.TÜYAP Konya Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise takım tezgahları satışının artmasının, üretim ve ihracatın artması anlamına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:"Millileştirmeye çalıştığımız savunma sanayi, havacılık, gemi, otomotiv sanayisi gibi birçok sektör de takım tezgahları sektörüne ihtiyaç duyuyor. Sanayileşmiş toplumlara bakın, hepsinde takım tezgahları kullanım oranı çok yüksektir. 2012 yılından beri düzenlenen MAKTEK fuarımız dünyada sektörünün en önemli markası. TİAD ile birlikte 2 yılda bir İstanbul 'da yapılan projeyi Anadolu'nun en önemli şehirlerinden Konya'ya götürüyoruz. Bu kararla birlikte 10-13 Nisan'da fuarımızı gerçekleştireceğiz. 65'in üzerinde ülkeden 40 bin civarında ziyaretçimiz olacak. 400'ün üzerinde katılımcı firma, Türkiye'nin en büyük üreticileri ve dünyanın en büyük markaları Konya'da yerini alacak."