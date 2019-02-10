KOBİ üretimini destekleyecek paketler yolda
1 saat önce
Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili Ünal Gökmen, "Eximbank ile KOBİ üretimini destekleyecek bir paket ile ilgili çalışmamız var. İhracatı desteklemek için ihracat yapacak her türlü yatırımcıya, Eximbank ile beraber çok uygun şartlarda yabancı para finansmanı sağlayacağız" dedi.
Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili Ünal Gökmen, "Eximbank
ile KOBİ üretimini destekleyecek bir paket ile ilgili çalışmamız var. İhracatı desteklemek için ihracat yapacak her türlü yatırımcıya, Eximbank ile beraber çok uygun şartlarda yabancı para finansmanı sağlayacağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:45
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