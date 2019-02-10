Son Dakika Haberleri: KOBİ üretimini destekleyecek paketler yolda

KOBİ üretimini destekleyecek paketler yolda

1 saat önce

Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili Ünal Gökmen, "Eximbank ile KOBİ üretimini destekleyecek bir paket ile ilgili çalışmamız var. İhracatı desteklemek için ihracat yapacak her türlü yatırımcıya, Eximbank ile beraber çok uygun şartlarda yabancı para finansmanı sağlayacağız" dedi.

KOBİ üretimini destekleyecek paketler yolda, System.String[]
Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili Ünal Gökmen, "Eximbank ile KOBİ üretimini destekleyecek bir paket ile ilgili çalışmamız var. İhracatı desteklemek için ihracat yapacak her türlü yatırımcıya, Eximbank ile beraber çok uygun şartlarda yabancı para finansmanı sağlayacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:45 

İhracat, Ekonomi
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