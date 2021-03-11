KOBİ ve girişimciler Ar-Ge ve inovasyonu konuşmak için buluşuyor - Son Dakika

KOBİ ve girişimciler Ar-Ge ve inovasyonu konuşmak için buluşuyor

11.03.2021 12:39
KOBİ ve girişimciler Ar-Ge ve inovasyonu konuşmak için buluşuyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eş finansmanıyla yürütülen ve işletmelerle KOBİ'lerin iç ve dış piyasada rekabet gücünü artırmayı amaçlayan "Rekabetçi Sektörler Programı"nın tanıtım etkinliği 15-16 Mart'ta yapılacak.

Avrupa Birliği (AB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eş finansmanıyla yürütülen ve işletmelerle KOBİ'lerin iç ve dış piyasada rekabet gücünü artırmayı amaçlayan "Rekabetçi Sektörler Programı"nın tanıtım etkinliği 15-16 Mart'ta yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mustafa Varank ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlik, Ankara'da düzenlenecek.

"Etkisi ve Ötesi" temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, programın ikinci döneminde destek alan projelerin faydalanıcıları, iki gün boyunca uzmanlarla birlikte programın ve projelerin ülke ekonomisine etkilerini ve gelecek dönemde yapılacakları masaya yatıracak.

2007'de uygulanmaya başlanan ve iki dönemde yaklaşık 800 milyon avro bütçeyle 87 projenin geliştirildiği Rekabetçi Sektörler Programı'nın ikinci dönem çalışmaları hızla devam ediyor.

Tanıtım etkinliğinde, Türkiye'deki işletmelerin rekabet gücünü artırma yolları konuşulacak, teknolojik gelişmeler ışığında yol haritası oluşturulacak. Kovid-19 salgını sonrası daha da önemli hale gelen dijital dönüşüm, salgının getirdiği zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkma yöntemleri de toplantıda ele alınacak konular arasında olacak.

Türkiye ile AB'nin sanayi ve teknoloji alanındaki iş birlikleri konuşulacak

Bakan Varank, toplantının ilk gününde, "Yenilik ve Teknoloji: Yeni zorluklar ve yeni projeler" başlıklı bir konuşma yapacak.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da toplantıda, Avrupa'nın rekabet gücünü ve yenilikçiliğini anlatacak. Büyükelçi, Türkiye ile AB'nin sanayi ve teknoloji alanında yürüttüğü iş birliği üzerinde de duracak.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın tema konuşmasını yapacağı program, Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması ve yenilik odaklı üretim kültürünün Türkiye'de yaygınlaştırılması için yürütülen projelerin uzmanlar tarafından tartışılacağı panellerle devam edecek.

Sürdürülebilir büyüme için Ar-Ge ve "Yeşil Mutabakat"

Gazeteci Fırat Gazel'in başkanlığında gerçekleştirilecek ilk panel, "Türkiye'de Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme" olacak. Panelde, Türkiye'deki Ar-Ge ve yenilikçilikle enerji ve doğal kaynaklar alanında KOBİ'lerin ihtiyaçları ve rekabet avantajları tartışılacak.

Panel kapsamında AB'nin 2050'ye kadar ekonomik büyümeyi kaynak bağımlılığından kurtaracak biçimde dönüştürme stratejisi olan "Yeşil Mutabakat" da ele alınacak. Bu çerçevede Türk girişimcilerinin ve KOBİ'lerinin rekabet güçlerini artırmak için neler yapmaları gerektiği, hangi enerji kaynaklarını nasıl kullanılabilecekleri, ayrıca yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği de tartışılacak.

Türkiye'de "Rekabetçiliğin Artırılması İçin Projelerin ve Faaliyetlerin Desteklenmesi" başlıklı panelde ise tasarım, ürün geliştirme, dijital yenilik ve yaratıcı endüstriler" konuşulacak. KOBİ'lerin rekabetçiliğinin dünyada hızla değişen trendler ekseninde tartışılacağı paneli gazeteci Açıl Sezen yönetecek. "Yaratıcı Endüstrilerin Türkiye ve Avrupa'nın Geleceği İçin Önemi" başlığı, oturumun bir başka gündem maddesi olacak.

Gerçekleştirilecek üçüncü panelde bugüne kadar büyümeyi üstlenen geleneksel sektörlerin nasıl daha inovatif hale getirilebileceği ve üniversite-sanayi iş birliklerinin yenilik politikalarına nasıl katkı sağlayacağı sorularına yanıt aranacak. Gazeteci Ahmed Arpat'ın yöneteceği panelde ayrıca yenilik ve rekabet edebilirlik için kurumsal kapasitenin artırılmasının yolları ve önemi de ele alınacak.

IPA'da yeni dönem

İki gün sürecek etkinliğin ilk gününde Rekabetçi Sektörler Programı'nın etkisine odaklanılırken, ikinci günde ise hazırlıklarına geçen yıl başlanan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) üçüncü dönemi çerçevesi ve çalışmaları katılımcılara aktarılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına proje sunan akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarından sanayiciler ve kamu çalışanları oturumlarda bir araya gelecek.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Rekabetçi Sektörler Programı, Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KOBİ ve girişimciler Ar-Ge ve inovasyonu konuşmak için buluşuyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu 'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi
Kadınların vücuduna yazılar yazarak cinsel istismarda bulunan sahte hocadan akılalmaz savunma Kadınların vücuduna yazılar yazarak cinsel istismarda bulunan sahte hocadan akılalmaz savunma         
14:33
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor! Yeni durağı ABD olacak Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor! Yeni durağı ABD olacak         
14:27
Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı         
14:14
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak         
13:16
Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin         
12:50
Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü         
11:46
Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi         
11:24
Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor         
11:06
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak         
10:33
Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın         
10:20
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi         
23:43
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 14:52:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KOBİ ve girişimciler Ar-Ge ve inovasyonu konuşmak için buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei