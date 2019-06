KOBİ ve işletmelere 25 milyar liralık yeni destek paketi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan , KOBİ'lere sunulacak 25 milyar liralık desteğin, Türkiye ekonomisi için can suyu niteliği taşıdığını belirtti.Abdurrahman Kaan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'ın KOBİ ve işletmelere yönelik açıkladığı destek paketine ilişkin değerlendirmede bulundu.KOBİ'lerin Türk ekonomisi için önemine işaret eden Kaan, "Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türkiye ekonomisi, brüt yatırımların yüzde 55'ini, toplam istihdamın yüzde 73'ünü, toplam cironun yüzde 62'sini, toplam ihracatın ise yüzde 55'ini gerçekleştiren KOBİ'lerimizin omuzlarında yükselecek. KOBİ'lerimizin üretkenliği ve dinamizmlerinin tam kapasite olarak çalışabilmesi, bu ölçekteki işletmelerimizin finansmana erişim sorununun çözüme kavuşturulmasıyla sağlanabilecektir. Bu bağlamda, Hazine ve Maliye Bakanlığının garantisinde ve birçok bankanın katılımıyla KOBİ'lerimize sunulacak olan 25 milyar TL'lik desteğin, Türkiye ekonomisi için can suyu niteliğinde olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.Kaan, KOBİ'lerin finansman yükünün azaltılmasıyla 2019'un ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 13 azalan yeni yatırımların yeniden ivme kazanacağına ve şubat ayı itibarıyla yüzde 14,7 seviyesine ulaşan işsizliğin çok daha makul düzeylere çekileceğine inandıklarını belirtti.Kredilerin maliyetlerinin enflasyona endekslenmesinin işletmeler açısından avantaj oluşturacağına dikkati çeken Kaan, şunları kaydetti:"Buna ek olarak, yılın son çeyreği itibarıyla mevcut pozisyonundan çok daha alt seviyelerde gerçekleşeceğini tahmin ettiğimiz tüketici fiyatlarındaki artışla birlikte KOBİ'lere sağlanacak olan kredilerin maliyetlerinin enflasyona endekslenmesi, desteklerden yararlanan işletmelerimiz için ciddi bir avantaj oluşturacaktır. Bu vesileyle MÜSİAD olarak üyelerimizin çok önemli bir kısmını oluşturan, sürekli üreten, katma değer sağlayan ve mevcut sermaye sistemi içindeki risklere aldırmadan inatla yoluna devam eden KOBİ'lerimize sağlanacak her türlü imkanın destekçisi olacağımızı yeniden ifade ediyoruz."