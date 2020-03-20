KOBİDER'den

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine ilişkin, "Esnaf ve vatandaşlara dokunan bu paket dinamik bir paket olsa da yeterli olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

KOBİDER Başkanı Özgenç, yaptığı yazılı açıklamayla açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin imkanları dahilinde yaptığı 100 milyarlık desteğin, genel itibarıyla her kesime olduğu kadar esnaf ve KOBİ'lere de fayda sağlayacağını belirten Özgenç, şunları kaydetti:

"Ancak çarşı pazarlar çok sıkıntı içerisinde gıda, temizlik ve dezenfektan dışında satış pek yapılmıyor. Esnaf ve vatandaşlara dokunan bu paket dinamik bir paket olsa da yeterli olmayacaktır Zira korona önlemlerinden dolayı dükkanlarını kapatan lokanta, kafe, gazino, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafeler gibi işletmelerin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu. Lakin bu işletmelerin kira ve personel ödemeleri gibi zorunlu giderleri var. Bunların nasıl karşılanacağı hususunda büyük bir sıkıntı var.

Evet, olağanüstü duruma müdahale etmek için çıkarılan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi her ne kadar hem arzı hem de talebi destekleyecek olsa da pansuman tedbir olacaktır ama tedaviye ne kadar çare olabilecektir ona da bakılmalı. Devletin imkanları dahilinde yapacağı 100 milyar liralık mali destek elbette azımsanmayacak kadar önemlidir ama yeterli değildir."