KOBİDER Genel Başkanı Özgenç'ten Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, "ABD Başkanı Joe Biden, önce kendi kanlı ve karanlık tarihine baksın, Türkiye'yi kirli emellerine alet ederek suçlamaya kalkmasın." ifadelerini kullandı.

Özgenç, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Hemen hemen her yılın nisan ayında 1915 olayları ile ilgili ABD başkanlarının ne diyeceğinin merak edildiğini belirten Özgenç, "'ABD Kongresi ne diyecek?' diye merak etmektense sözde dost, özde kalleş ABD yönetimi, sözde soykırım iddialarına karşı içlerindeki kini ve iftirayı açık etmiştir." ifadesini kullandı.

Özgenç, ABD'nin 1915 olaylarına "soykırım" demesinin çok fazla bir anlamı olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Soykırım konusunda Türkiye'yi niteleyebilecek en son ülke ABD'dir. Çünkü 70 milyon Kızılderili'yi katlederek vatanlarına çökenleri ve Japonya'da, Vietnam'da olanları unutmadık. ABD Başkanı Joe Biden, önce kendi kanlı ve karanlık tarihine baksın, Türkiye'yi kirli emellerine alet ederek suçlamaya kalkmasın.

Sözde Ermeni soykırımı iddialarını devreye sokan ABD'nin tarihi insanlığa karşı işlenmiş sayısız suçlarla dolu. 70 milyon Kızılderili'yi katlederek vatanlarına çöken ABD, torunlarına halen ikinci sınıf insan muamelesi yaptığı 15 milyon Afrikalıyı köleleştirdi. Atom bombası ile Japonya'da 350 bin kişiyi katleden ABD'nin sicili Vietnam'dan Irak'a, Afganistan'dan Şili'ye kadar katliamlarla dolu. Geçmişi böyle soykırımcı ve kanlı bir ülkenin 80'lik başkanının aldığı kararın Türkiye için bir hükmü yoktur. ABD önce kendi tarihine baksın, ondan sonra başka ülkeler hakkında suçlama yapsın."