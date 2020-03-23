KOBİDER: Kamu bankalarının ödemeleri ertelemesi işletmelere nefes aldıracak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KOBİDER: Kamu bankalarının ödemeleri ertelemesi işletmelere nefes aldıracak - Son Dakika Ekonomi

KOBİDER: Kamu bankalarının ödemeleri ertelemesi işletmelere nefes aldıracak

6 saat önce

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, kamu bankalarının müşterilerinin ödemelerini ertelemesine ilişkin, "Her ölçekte işletmenin nefes almasını sağlayacak.

KOBİDER: Kamu bankalarının ödemeleri ertelemesi işletmelere nefes aldıracak, System.String[]

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, kamu bankalarının müşterilerinin ödemelerini ertelemesine ilişkin, "Her ölçekte işletmenin nefes almasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

Özgenç, yaptığı yazılı açıklamada, kamu bankalarının müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla hazırladığı destek paketlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin ardından kamu bankalarının destek paketlerini devreye almasının esnaf ve KOBİ'ler açısından fevkalade olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Özgenç, ödemelerin ertelenmesinin her ölçekte işletmelerin nefes almasını sağlayacağını kaydetti.

Özgenç, istihdamı koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılabileceğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşletmelerin mevcut kredilerinin kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılması, işletmelerin vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitlerinin artırılarak bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilmesi esnaf ve KOBİ'lerin bu sıkıntılı süreci aşmalarına imkan verecektir."

"Özel bankalar, belediyeler ve elektrik dağıtım firmaları da elini taşın altına koymalı"

Nurettin Özgenç, bu desteklere özel bankaların, belediyelerin ve elektrik dağıtım şirketlerinin de dahil olması, doğal gaz, elektrik ve su gibi zorunlu gider faturalarının 2-3 ay ertelenmesi veya diğer aylara taksitler halinde ötelenmesi gerektiğini bildirdi.

Özgenç, Türkiye ekonomisinin yüzde 31'ini oluşturan İstanbul'da, İSKİ, İGDAŞ ve CK Elektrik'in bu konuda öncü olması gerektiğini belirtti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:16 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak
KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti         
14:20
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı         
14:14
İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir         
14:11
Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak         
13:33
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı         
12:36
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar         
00:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 20:32:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KOBİDER: Kamu bankalarının ödemeleri ertelemesi işletmelere nefes aldıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]