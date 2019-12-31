KOBİDER/Özgenç: İmar affı ödemelerine ek süre verilsin barış bozulmasın

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, "İmar başvurusu yapan vatandaşların ödemelerini kolaylıkla yapabilmeleri ve İmar Barışından beklenilen gelirin elde edilebilmesi için son kez yapılacak ek süre ve taksitlendirme şarttır. Yeni bir ek süre tanınmaması halinde başvuru yapmış ama ödeme yapamamış kişiler zor durumda kalacak, bu sefer de kamu beklediği ödemeyi haliyle alamayacak" diye uyardı.

Özgenç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılar için hayata geçirilen, imar barışından faydalanmak için başvuru yapan vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedellerini yatırma süresi bugün bitiyor.

Türkiye genelindeki konutların imar ve iskan sorununun çözülmesi hedefiyle hayata geçirilen imar barışına başvurular için süreç, 15 Haziran'da sona ermişti, imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedellerini ödeme süresi ise bugün doluyor.

Konuyla ilgili olarak KOBİDER tarafından yapılan açıklama şu şekilde :

"Her kadar; 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15/6/2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi; yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25'inin 31/7/2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2.0 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmış olsa da; ticaret savaşlarının dünya ve Türkiye ekonomilerine olan olumsuz etkileri bilinen bir gerçek. Esnaf ve KOBİ'lerinde bu durumdan etkilendiği ortada.

Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durumunda vatandaşa olumsuz yönde yansıması nedeniyle ödeme güçlüğü çekiliyor. Biz KOBİDER olarak; bu ve bunun gibi nedenlerden dolayı Yapı Kayıt Belgesi için başvuru yapılmış ama ödeme yapılamamış borçlar için ek süre uzatımı ve taksitlendirme bekliyoruz.

Zira vatandaşın hali hazırda biriken borçlarının olması nedeniyle süre uzatımı ve taksitlendirme beklentisi için bakanlıktan yeni bir adım beklentimiz var.

Bu bağlamda İmar Barışına başvuru yapmış ama borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlara mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için yeni bir imkan getirilmeli." (Fotoğraflı)