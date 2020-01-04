KOBİDER, Türkiye'nin Otomobili'ne talip - Son Dakika
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KOBİDER, Türkiye'nin Otomobili'ne talip

6 saat önce

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı, yerli otomobilin 1453 ve 1461'incilerine talip olduklarını ifade etti.

KOBİDER, Türkiye'nin Otomobili'ne talip, System.String[]

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı, yerli otomobilin 1453 ve 1461'incilerine talip olduklarını ifade etti.

Özgenç yaptığı yazılı açıklamada "yarım asır önce 'Devrim' ile başlayan otomobil hülyamız nihayet gerçekleşti ve Türkiye otomobilini üretti. Allah mahcup etmesin, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." değerlendirmelerinde bulundu.

2022 yılında seri üretime geçilecek olan yerli otomobilin kendilerini ziyadesiyle heyecanlandırdığını ifade eden Özgenç şunları kaydetti:

"KOBİDER olarak geçmişte ve gelecekte yerli ve milli kaynaklarla üretilen her ürüne destek verdiğimiz gibi bundan sonra da desteğimizi devam ettireceğiz. Yerli ve milli imkanlarla dev projelere imza atılan ülkemizde yerli otomobil bunlardan sadece biri. Biz de KOBİDER olarak 2022 yılında seri üretimi başlayacak olan yerli otomobilin banttaki 1453 ve 1461'inci serisi araçlara talibiz. Yerli otomobili kullanmaktan gurur duyarız. Bu bağlamda KOBİ'lerimiz araç tercihini üretim olduğu andan itibaren yerli ve milli Türk otomobilinden yana yapacaktır."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:54 Kaynak: AA
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