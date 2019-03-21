Kobigel Destekleri Eso'da Açıklandı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve KOSGEB işbirliğinde KOBİ Gelişim Destek Programı "KOBİGEL" kapsamında üreticilere yönelik İmalat Sanayinde Dijitalleşme Destekleri tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve KOSGEB işbirliğinde KOBİ Gelişim Destek Programı "KOBİGEL" kapsamında üreticilere yönelik İmalat Sanayinde Dijitalleşme Destekleri tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.



KOSGEB, KOBİGEL ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin; ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla KOBİ'lere yönelik 1 milyon TL değerinde destek projesi başlattı. Proje kapsamında detaylı tanıtımların ve başvuru süreçlerinin sanayicilere aktarılması amacıyla ESO'da düzenlenen toplantıya çok sayıda sanayici katılarak bilgi aldı.



Toplantının açılışında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Üst limiti 1 milyon TL olan destekten bahsediyoruz. Aslında toplamda 100 milyon TL bütçeli bir program. Özellikle konusu da çok ilginç, dijital dönüşüm, yazılım ile ilgili. Oda olarak bu konuyu çok önemsiyoruz" dedi.



ESO olarak üyelerinin gelişimine katkı için kendilerinin de projeler yaptıklarından bahseden Kesikbaş, "URGE yapıyoruz. Özellikle ihracatın artması ile ilgili olarak URGE projeleri ile yaklaşık 4 milyon dolar civarında rakam destekler kapsamında harcayabiliriz. Birine başladık devamı da gelecek. Şirketlerin tanınması, kurumsal dönüşümleri ile ilgili ciddi çalışmalar bunlar. Eskişehir olarak biraz geç kalmışız bu işlere. İkinci bir diğer önemli proje olan KOBİGEL'de aynı şekilde çok önemli. Bir üçüncüsü ise İstihdam Seferberliği. Burada ciddi teşvikler var. Bunlardan topyekün faydalanmak gerekli, ESO olarak tüm destek projeleri önemsiyoruz" diye konuştu.



Sanayi 4.0



KOBİGEL Programı ile ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz, "Sanayicimizi hak ettiği yere getireceği destekler ile sanayici için önemli bir organizasyon içerisindeyiz. Ucu çok geniş olan bir alan içerisinde, yazılımlar, dijital teknolojik dönüşüm, sanayi 4.0 var. Bu desteklerde her proje için her firma için belirli bir üst limit var. Desteklerin tamamı hibe değil, tabi ki bir kısmı geri ödemeli. En çok dikkat ettiğimiz de firmanın finansal tablosu. Finansal tablonuzun teminat mektubu istediğimizde bunu alma konusunda sıkıntı yaşamaması gerekiyor. Proje yapabilen, analiz edebilen firmalar olmalısınız ki desteklerden yararlanabilirsiniz. Uzman arkadaşlarımız ile birebir görüşmeler yaparak danışmanlık alabilir ve bu süreci verimli anlamda değerlendirebilirsiniz" dedi. - ESKİŞEHİR

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