KOBIL'de İş Geliştirme Direktörü Hasan Emre Özgür oldu

Toplam 50 ülkede 150 bankanın güvenlik uygulamalarını yürüten KOBIL Grup'un Türkiye ofisinin iş geliştirme ve müşteri ilişkileri yönetimi, sektörün deneyimli ismi Hasan Emre Özgür'e emanet… Bugüne kadar ulusal ve uluslararası bankalar ve teknoloji şirketlerinde üst düzey yöneticilik yaparak bireysel bankacılık ve ödeme sistemleri alanında uzmanlaşan Özgür, KOBIL'in güvenli dijital kimlik çözümleri için işbirliklerinden sorumlu olacak.

Kariyerine 2003 yılında ürün yöneticisi olarak Yapı Kredi Bankası'nda adım atan Özgür, daha sonra Akbank ve CPP Group gibi önde gelen kurumlarda yöneticilik görevlerinde bulundu. 2013 yılında ING Bank'a transfer olan Özgür, 2018 yılına kadar bankanın ödeme sistemlerinin pazarlama müdürlüğünü yürüttü. Aynı dönemde ING'yi temsilen BKM ve TBB'nin komitelerinde aktif yer alan Özgür, son olarak bir fintech olan Trusturk A.Ş.'nin Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak perakende ve sigorta sektörlerine yönelik birçok finansal inovasyon modelinin yapılması için çalıştı. Özgür, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü ve Kabataş Erkek Lisesi mezunudur.

KOBIL Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun da Hasan Emre Özgür'ün finansal deneyimi ve vizyonunun şirketin bankacılık alanında gerçekleştireceği atılımlara çok önemli bir katkısı olacağını belirterek, "Ekibe katılan yeni üyemiz ile birlikte finans sektöründeki etkinliğimizi ve iş ortaklıklarımızı daha da artırmayı amaçlıyoruz" dedi.