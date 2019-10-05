Son Dakika Haberleri: Kobra marka askeri araç geri manevra yaparken uçuruma böyle yuvarlandı
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Kobra marka askeri araç geri manevra yaparken uçuruma böyle yuvarlandı

1 saat önce

Hatay'da 2 askerin şehit düştüğü 5 askerin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kobra marka askeri araç geri manevra yaparken uçuruma böyle yuvarlandı, System.String[]

Hatay'da 2 askerin şehit düştüğü 5 askerin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.


Belen ilçesi Derekuyu mevkisinde operasyon için yola çıkan Kobra marka askeri aracın uçurumdan aşağı yuvarlandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Bir başka askeri aracın kamerasından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, askeri araç geri manevra yaparken 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.


Görüntülerde, virajı dönmeye çalışan askeri aracın direksiyonu toparlamak için geri gelmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandığı görülüyor. 2 gün önce meydana gelen kazada, Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin şehit düşerken, 5 askerde yaralanmıştı. - HATAY

Belen, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:43 Kaynak: İHA
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2 askerin şehit düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
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