Kobra yılanı zehri operasyonunda muhtar da gözaltında (2) - Son Dakika

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Kobra yılanı zehri operasyonunda muhtar da gözaltında (2)
6 saat önce
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİMuğla'nın Ula ilçesinde, alıcı görünümündeki jandarma ekipleri tarafından, 71 adet cam tüp içerisinde piyasa değeri 2 milyon lira olan kobra yılanı zehri ile suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan Kavaklıdede ilçesi Salkım Mahallesi Muhtarı H.Ö. ile diğer şüpheliler O.K.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:06 Kaynak: DHA
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Muğla'nın Ula ilçesinde, alıcı görünümündeki jandarma ekipleri tarafından, 71 adet cam tüp içerisinde piyasa değeri 2 milyon lira olan kobra yılanı zehri ile suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan Kavaklıdede ilçesi Salkım Mahallesi Muhtarı H.Ö. ile diğer şüpheliler O.K., C.O., İ.E. ve S.B., adliyeye sevk edildi.
Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
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