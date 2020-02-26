Kobra yılanı zehri operasyonunda muhtar da gözaltında (2) - Son Dakika

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla'nın Ula ilçesinde, alıcı görünümündeki jandarma ekipleri tarafından, 71 adet cam tüp içerisinde piyasa değeri 2 milyon lira olan kobra yılanı zehri ile suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan Kavaklıdede ilçesi Salkım Mahallesi Muhtarı H.Ö. ile diğer şüpheliler O.K., C.O., İ.E. ve S.B., adliyeye sevk edildi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,