Kobra yılanı zehri operasyonunda muhtar da gözaltında (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kobra yılanı zehri operasyonunda muhtar da gözaltında (3) - Son Dakika

Kobra yılanı zehri operasyonunda muhtar da gözaltında (3)

6 saat önce

4 TUTUKLAMAMuğla'nın Ula ilçesinde, alıcı görünümündeki jandarma ekipleri tarafından, 71 adet cam tüp içerisinde piyasa değeri 2 milyon lira olan kobra yılanı zehri ile suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan Kavaklıdede ilçesi Salkım Mahallesi Muhtarı H.Ö. ile diğer şüpheliler O.K., C.O., İ.E. ve S.B.

Kobra yılanı zehri operasyonunda muhtar da gözaltında (3), System.String[]

4 TUTUKLAMA

Muğla'nın Ula ilçesinde, alıcı görünümündeki jandarma ekipleri tarafından, 71 adet cam tüp içerisinde piyasa değeri 2 milyon lira olan kobra yılanı zehri ile suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan Kavaklıdede ilçesi Salkım Mahallesi Muhtarı H.Ö. ile diğer şüpheliler O.K., C.O., İ.E. ve S.B., adliyeye sevk edildi. Muhtar H. O., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklandı.


Jandarma, Ula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:40 Kaynak: DHA
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