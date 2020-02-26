Kobra yılanı zehri operasyonunda muhtar da gözaltında (3) - Son Dakika

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Kobra yılanı zehri operasyonunda muhtar da gözaltında (3)
6 saat önce
4 TUTUKLAMAMuğla'nın Ula ilçesinde, alıcı görünümündeki jandarma ekipleri tarafından, 71 adet cam tüp içerisinde piyasa değeri 2 milyon lira olan kobra yılanı zehri ile suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan Kavaklıdede ilçesi Salkım Mahallesi Muhtarı H.Ö. ile diğer şüpheliler O.K., C.O., İ.E. ve S.B.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:40 Kaynak: DHA
4 TUTUKLAMA
Muğla'nın Ula ilçesinde, alıcı görünümündeki jandarma ekipleri tarafından, 71 adet cam tüp içerisinde piyasa değeri 2 milyon lira olan kobra yılanı zehri ile suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan Kavaklıdede ilçesi Salkım Mahallesi Muhtarı H.Ö. ile diğer şüpheliler O.K., C.O., İ.E. ve S.B., adliyeye sevk edildi. Muhtar H. O., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklandı.
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