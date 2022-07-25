'Kobra zehri' kaçakçılığına 3 yıl hapis talebiyle dava

ANKARA'da, gümrüksüz ülkeye sokulan 128 ampul kobra zehrinin tanesini 3 bin dolardan piyasaya sürmeye çalışırken yakalanan 1'i Rus vatandaşı, 5 kişi hakkında '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kanser tedavisinde, kimyasal silahların ayrıştırmasında, sanayi sektöründe, doping ilaçlarında, kozmetik sanayisinde kullanılan, dünyanın en pahalı zehirleri arasında yer alan 'kobra zehri' olduğu iddia edilen sıvı maddenin gümrüksüz Türkiye'ye sokulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ampul içinde Rusya üzerinden ülkeye sokulan maddenin tanesinin 3 bin dolardan piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirlendi. Yapılan araştırmada alışverişin Yenimahalle ilçesinde bir kafede gerçekleşeceği tespit edildi. Söz konusu kafe gözlem altına alındı. Kafenin otoparkına 06 ABV 619 plakalı araçla giriş yapan ve hareketlerinden şüphelenilen Yılmaz B.'nin üzerinde arama yapıldı. Aramada, içinde 'kobra zehri' olduğu iddia edilen sıvı bulunan 128 adet ampul ele geçirdi. Ampullerin tanesinin 3 bin dolara satılmaya çalışıldığı ileri sürüldü. Yılmaz B. ile birlikte Selman A., Mahmut K., Mehmet N. ve Rus vatandaşı Vakıl Z. gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si nöbetçi mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. 2 kişi de daha sonra yapılan itiraz üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Yılmaz B., Selman A., Mahmut K., Mehmet N. ve Vakıl Z. hakkında '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası talebiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, ele geçirilen maddenin Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda incelendiği belirtildi. İnceleme sonunda söz konusu maddenin IT-44 tipi kimyasal savaş ajanı tespitinde kullanılan test tüpleri olduğu tespit edildi. Savcılığın düzenlediği iddianame Ankara 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.