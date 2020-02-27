Kobra zehri kaçakçılığına 4 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kobra zehri kaçakçılığına 4 tutuklama - Son Dakika

Kobra zehri kaçakçılığına 4 tutuklama

6 saat önce

İran'dan Türkiye'ye kaçak yollardan 71 cam tüp içinde getirilen piyasa değeri yaklaşık 25 milyon TL olan Kobra zehrini jandarma sivil ekiplerine 2 milyon TL'ye satmaya çalışan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

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İran'dan Türkiye'ye kaçak yollardan 71 cam tüp içinde getirilen piyasa değeri yaklaşık 25 milyon TL olan Kobra zehrini jandarma sivil ekiplerine 2 milyon TL'ye satmaya çalışan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.


İran'dan kaçak yollarla yurda sokulan 71 cam tüp içindeki Kobra yılanı zehrini satmak için müşteri aradıkları duyumunu alan Jandarma ekipleri şüpheliler ile alıcı gibi davranarak 2 milyon TL'ye anlaştı. Jandarma ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip kaçak kobra yılanı zehrini almak için yaptıkları pazarlık esnasında operasyon yapıldı.


Kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan Kobra zehrini satmaya çalışan O.K., C.O., İ.E., H.Ö. ve S.B isimli şüpheliler suçüstü yakalanmasının ardından Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildiler.


Adliyeye sevk edilen O.K., C.O., İ.E. ve S.B. tutuklandı. Aynı zamanda Kavaklıdere ilçesi Salkım Mahallesi Muhtarı olan H.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MUĞLA

Jandarma, Türkiye, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:20 Kaynak: İHA
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