Koç, 1 yılda 3 gemiyi daha filoya kattı
44 dakika önce
TÜPRAŞ'ın taşımacılık işlerini yürüten Ditaş Deniz İşletmeciliği şirketi, 50 bin DWT taşıma kapasitesine sahip High Sun adlı gemiyi satın aldı.
TÜPRAŞ'ın taşımacılık işlerini yürüten Ditaş Deniz İşletmeciliği şirketi, 50 bin DWT taşıma kapasitesine sahip High Sun adlı gemiyi satın aldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:49
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