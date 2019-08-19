Son Dakika Haberleri: Koç, 1 yılda 3 gemiyi daha filoya kattı
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Koç, 1 yılda 3 gemiyi daha filoya kattı

44 dakika önce

TÜPRAŞ'ın taşımacılık işlerini yürüten Ditaş Deniz İşletmeciliği şirketi, 50 bin DWT taşıma kapasitesine sahip High Sun adlı gemiyi satın aldı.

Koç, 1 yılda 3 gemiyi daha filoya kattı, System.String[]
TÜPRAŞ'ın taşımacılık işlerini yürüten Ditaş Deniz İşletmeciliği şirketi, 50 bin DWT taşıma kapasitesine sahip High Sun adlı gemiyi satın aldı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:49 
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