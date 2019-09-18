Son Dakika Haberleri: Koç: "(Fatih Terim hakkında) Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabilir"
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Koç: "(Fatih Terim hakkında) Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabilir"

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamala İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamala İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Koç: (Fatih Terim hakkında) Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabilir

Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:31 Kaynak: AA
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