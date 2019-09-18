Koç: "(Fatih Terim hakkında) Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabilir"
1 saat önce
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamala İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:31 Kaynak: AA
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamala İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ali Koç'tan 'Kural hatası yok' diyen MHK Başkanı'na yanıt! Ali Koç'tan Fatih Terim'e sert sözler: Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir? Ali Koç'un Fatih Terim için 'Sicili bozuk' sözlerine Galatasaray'dan yanıt geldi Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien olacak