Koç Fintech Forum'da küresel finansın yeni normali tartışılacak - Son Dakika

Koç Fintech Forum'da küresel finansın yeni normali tartışılacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonraki dönemde küresel finans sektörünü şekillendirecek dinamikler, 29 Mayıs'ta online olarak düzenlenecek 2020 Koç FinTech Forum'da ele alınacak.

Koç Fintech Forum'da küresel finansın yeni normali tartışılacak, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonraki dönemde küresel finans sektörünü şekillendirecek dinamikler, 29 Mayıs'ta online olarak düzenlenecek 2020 Koç FinTech Forum'da ele alınacak.

Koç Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 sonrası dünyada küresel finans sektörünün nasıl şekilleneceği, bu sektörün yeni normalinin ne anlama geleceği İstanbul'da gerçekleştirilecek iki online panelde bütün boyutlarıyla tartışılacak.

Koç Okulu tarafından düzenlenecek 2020 Koç FinTech Forum kapsamında İngilizce olarak gerçekleştirilecek etkinlik FİBA Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin'in açılış konuşmasıyla başlayacak.

Finansal teknolojilerin ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine olumlu katkısını vurgulamak ve tüm lise öğrencilerinin bu alanda çalışmalarını teşvik etmek amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlenecek Koç FinTech Forum'da iki panel yer alacaktır.

İlk panelde "Fast Forwarding Digital Transformation (Dijital Dönüşümü Hızla İlerletmek)" başlığıyla pandemi sürecinin küresel toplumların dijital dönüşümüne kazandırdıkları; eğitim, telekomünikasyon ve alışveriş gibi farklı sektörler bazında değerlendirilecek.

Panel, gazeteci Hakan Çelik'in moderatörlüğünde, Hepsiburada Genel Müdürü Murat Emirdağ, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

Finansal teknolojiler yepyeni fırsatlar sunuyor

Etkinlik kapsamında gerçekleşecek ikinci panelin başlığı ise "Re-Imagining the Opportunities of Financial Technologies (Finansal Teknolojilerin Tanıdığı Fırsatları Yeniden Şekillendirmek)" olarak belirlendi.

Gazeteci/iktisatçı Ege Cansen'in moderatörlüğünü yapacağı panelde, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Visa Güneydoğu Avrupa Bölge Genel Müdürü Berna Ülman ve FinTech Istanbul kurucularından Prof. Dr. Selim Yazıcı konuşacak.

Etkinlik, 29 Mayıs'ta 13.00-16.30 arasında gerçekleşecek ve Koç Okulu YouTube hesabından canlı yayınlanacak.

İstanbul, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 12:53 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Koç Fintech Forum'da küresel finansın yeni normali tartışılacak - Son Dakika Ekonomi

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