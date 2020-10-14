Koç gibi koç, tanesi 3 bin Euro - Son Dakika

Koç gibi koç, tanesi 3 bin Euro

14.10.2020 10:11

Koç gibi koç, tanesi 3 bin Euro Sivas'ta yetiştiriciliğine başlanan de France ve Macar Merinosu koç ve koyunlar dudak uçuklatan fiyatları ile dikkat çekiyor Sivas'ta yetiştiriciliğine başlanan de France ve Macar Merinosu koç ve koyunlar dudak uçuklatan fiyatları ile dikkat çekiyor.

Koç gibi koç, tanesi 3 bin Euro

Sivas'ta yetiştiriciliğine başlanan de France ve Macar Merinosu koç ve koyunlar dudak uçuklatan fiyatları ile dikkat çekiyor

SİVAS - Sivas'ta yetiştiriciliğine başlanan de France ve Macar Merinosu koç ve koyunlar dudak uçuklatan fiyatları ile dikkat çekiyor.

Sivas'ta Kent merkezinde 50 yıldır hayvancılık yapan Ali Hakan Bedirhanoğlu Sivas'ta bir ilki gerçekleştirdi. Kardeşler dağı mevkiinde faaliyet gösteren Bedirhanoğlu, Sivas'ın sert karasal iklimine uygun küçükbaş hayvan arayışına girdi. Aradığı ırkı Macaristan'da bulan Bedirhanoğlu, de France ve Macar Merinosu ırkı 500 adet koyun ve koçu Sivas'a getirdi. Sivaslı yetiştirici koyunları 250 ile 300 Euro arasında, koçları ise bin ile 3 bin Euro arasında satın aldı. Sivas'ta ki besi çitliğinde et ırkı koyunlarına gözü gibi bakan Bedirhanoğlu, koyunları 1300'e tamamlamayı hedefliyor.

Dünyada ki en iyi et ırkı

Ali Hakan Bedirhanoğlu, koyunların dünyanın en iyi et ırkı koyunlar olduğunu belirterek, "Bu koyunları araştırdım. Dünyada en iyi üretilmiş et ırkı olduğu için bunları getirmeye karara verdim. Ukrayna ve Macaristan'a gittim. Macaristan'da karar kıldım. Macaristan'dan getirdim bunları. İlk etapta 500 koyun getirdim. 1300 kapasite raporumuz var. Fiyatları koyununa göre değişiyor. Genelde 250 Euro ile 500 Euro arasında değişiyor. Koçların fiyatları ise bin Euro ile 3 bin Euro arasında. Macaristan ile aşağı yukarı aynı iklime sahibiz. Bizim iklim e uyum sağlayacağını düşündüğüm için bu ırkı getirdim. 70-80 adet kuzumuz var. Şuan 150-200 adet de doğum yapacak hayvanımız var" ifadelerini kullandı.

Bu hayvanlar hasta olmuyor

Bedirhanoğlu, hayvanların tamamının pedigrili ve kanları alındığı için hastalıklara karşı dirençli olduklarını dile getirerek, "Bu hayvanların diğer ırklardan farkı et ırkı olması. Erkeklerin canlı ağırlığı 200 kilogram, 110 kiloya kadar da dişiler çıkıyor. Et ırkı olarak üretilen dünyanın en iyi hayvanları bunlar. Yerli Kangal ırkı koyunların kilosu 50- 60 kilogram civarında oluyor. Sivas'ta tekiz. Bunu üretip çiftçilerimize satmayı düşünüyoruz. Ancak bu yıl uyum yılı olduğu için satmayı düşünmüyoruz. Kışa dayanıklılığını ve mukavemetini, hastalıklara dayanıklılığını ölçeceğiz.1300 adet kapasite raporumuz var. Hedefimiz bu kapasiteyi doldurmak. Bunların tamamı pedigrili hayvanlar. Aynı zamanda kanları alınmış hasta olmayan hayvanlar. Yani biz ithal ettiğimizde bunların hem Macaristan'a hem de bizim burada Samsun'a kanları gidiyor. Hastalık olmadığına dair bütün tahlilleri yapılmış bu hayvanların. Burada 3 bin Euro'ya kadar koç var. İyi kuzu iyi koçtan olur. Onun için koça verilen para burada pahalı gibi gözükse de, Pedigrili iyi bir ile de France koça o parayı veriyorlar" dedi.

Koç gibi koç, tanesi 3 bin Euro
Koç gibi koç, tanesi 3 bin Euro
Koç gibi koç, tanesi 3 bin Euro
Koç gibi koç, tanesi 3 bin Euro
Koç gibi koç, tanesi 3 bin Euro
Koç gibi koç, tanesi 3 bin Euro
Koç gibi koç, tanesi 3 bin Euro
Koç gibi koç, tanesi 3 bin Euro
Koç gibi koç, tanesi 3 bin Euro

Macaristan, Ali Hakan, Sivas, Euro, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Koç gibi koç, tanesi 3 bin Euro - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanacak Tüp mide ameliyatıyla 75 kilo verdi, bambaşka bir insana dönüştü! Eski halini görenler tanıyamıyor Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Maksadı aşan bir şekilde yorumlandı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı         
11:07
Trump'a tapan Hindistanlı adam, Trump'a tapan Hindistanlı adam, "Korona oldu" haberini duyunca depresyona girip hayatını kaybetti         
10:33
Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor         
10:04
Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu         
09:39
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı         
08:22
Menajerimi Ara dizisinde Menajerimi Ara dizisinde "Tacize karşı susmayacağız" diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti         
07:30
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 11:38:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koç gibi koç, tanesi 3 bin Euro - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei