Koç Holding, 2020'de 183,8 milyar TL konsolide ciro elde etti - Son Dakika

Koç Holding, 2020'de 183,8 milyar TL konsolide ciro elde etti

15.02.2021 19:27
Koç Holding, 2020'de 183,8 milyar TL konsolide ciro elde etti, System.String[]

Koç Holding, geçen yıl konsolide bazda toplam 183,8 milyar TL ciro elde ederken, 10,7 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.

Koç Holding, geçen yıl konsolide bazda toplam 183,8 milyar TL ciro elde ederken, 10,7 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.

Koç Holding'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, tüm dünyada etkisi devam eden koronavirüs salgını sebebiyle olağanüstü ve bir o kadar da zorlu bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Salgın sürecinde çalışma arkadaşları, iş ortakları, bayiler, tedarikçiler ve ailelerinin sağlığını birinci öncelik olarak belirlediklerini aktaran Çakıroğlu, "Aynı hassasiyetle, bu zor dönemde istihdamın korunmasını ve çalışma arkadaşlarımızın gelir kaybının önlenmesini de öncelik olarak kabul ettik. Mekanik ventilatörden entübasyon kabinine, siperlikten maskeye kadar toplum sağlığını gözeten ve toplumsal fayda sağlayan projelere öncülük ettik. Koç Topluluğu olarak çevik yönetim anlayışımız, sağlam bilançomuz, dengeli portföy yapımız, kuvvetli bayi teşkilatımız, esnek tedarik zincirimiz ve dijital yetkinliklerimiz sayesinde bu döneme hazırlıklı girdik. Şirketlerimizin finansal sağlığına yönelik tedbirlerimizi hassasiyetle ve hızla uyguladık. Belirsizliklerin hakim olduğu 2020 yılında başarılı sonuçlara ulaşarak güçlü konumumuzu pekiştirdik. Bunu mümkün kılan çalışma arkadaşlarımıza, bayilerimize ve tedarikçilerimize gösterdiğimiz büyük çaba ve dayanışma örneği için müteşekkirim. Ülkemiz ve dünyamız için var gücümüzle çalışmaya ve değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Belirsizliklere rağmen Koç Topluluğu'nun yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü vurgulayan Çakıroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2020 yılında yaptığımız 10,7 milyar TL kombine yatırımla toplam yatırımlarımız son 5 yılda 42 milyar TL'ye ulaştı. Arçelik, Güneydoğu Asya pazarının önemli oyuncusu Hitachi'nin beyaz eşya sektöründeki Japonya dışındaki tüm faaliyetlerinin bir şirket altında toplanması ve kurulacak şirketin yüzde 60'ının Arçelik tarafından satın alınması için ortaklık anlaşması imzaladı. Topluluğumuzun stratejik büyüme alanlarından biri olarak belirlediğimiz ve daha öncesinde yatırımlara başladığımız bu bölgede, Hitachi gibi güçlü bir oyuncu ile kurduğumuz iş birliğinin Arçelik'in küresel büyüme yolculuğunu hızlandıracağını düşünüyoruz.

Öte yandan, Aygaz, Bangladeş yatırımında süreci tamamlayarak dünya evsel LPG tüketiminde en büyük paya ve en hızlı büyüme trendine sahip olan Asya pazarına açıldı. Bangladeş pazarına yönelik olarak LPG temini, dolumu ve dağıtımı konularında faaliyette bulunmak üzere, ülkenin en köklü şirketlerinden United Enterprises & Co. Ltd. ile ortaklık sözleşmesi imzalanarak eşit yönetim esaslarına dayalı bir ortak girişim şirketi kuruldu."

Çakıroğlu, otomotiv sanayinin dönüşümüne öncülük edecek olan elektrikli araç yatırımına Ford Otosan ile başladıklarını belirterek, "Dünyanın en çok tercih edilen ticari araç modeli Transit'in ilk tam elektrikli versiyonunu Gölcük fabrikamızda üretme sorumluluğunu üstlendik. Ford Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim merkezi olan Kocaeli fabrikalarımızda Ford Otosan mühendisliği ile batarya montaj yatırımımızı da hayata geçireceğiz. Bu yatırım sadece Ford Otosan için değil, ülkemiz için de önemli bir kazanım olup sanayimize uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Tofaş, otomotiv sanayii toplam hafif araç üretiminin yüzde 19'unu gerçekleştirdi"

Levent Çakıroğlu, salgının tüm zorluklarına karşın Topluluk şirketlerinin, faaliyet gösterdikleri sektörlerde fark yaratan çalışmalar hayata geçirmeye ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

Tofaş çatısı altındaki Fiat markasının, 2019'da elde ettiği pazar liderliğini geçen yıl devam ettirdiğini belirten Çakıroğlu, "Tofaş, otomotiv sanayii toplam hafif araç üretiminin yüzde 19'unu gerçekleştirdi. 14 yıldır kesintisiz şekilde sektörün lider üreticisi olan TürkTraktör tarım sektörüne destek vermeyi sürdürdü. Türkiye traktör üretiminin yüzde 68'ini ve ihracatının yüzde 86'sını tek başına gerçekleştirdi. Otokar ise 2020 yılında ciro bazında yüzde 20 büyüdü. Şirket, faaliyet gösterdiği segmentlerde üst üste 12'nci kez Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs markası oldu. Ar-Ge çalışmaları kapsamında da bir ilki gerçekleştirerek Kovid-19'un bulaşma riskini azaltan 'Güvenli Otobüs'ü geliştirdi. Savunma sanayi alanında iki yeni ihracat siparişi aldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük rafinaj kapasitesine sahip olan Tüpraş'ın 2020 yılında 800 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptığını ve yurt içi akaryakıt talebini her şart altında karşılamaya devam ettiğini aktaran Çakıroğlu, entegre ve öncü bir enerji piyasası oyuncusu olmayı hedefleyen Entek ile de kaynak çeşitliliğine ve yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik verdiklerini kaydetti.

"Yapı Kredi, 382,7 milyar liralık kaynak sağladı"

Finans sektöründeki gelişmeleri de değerlendiren Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi, ekonomiye verdiği kesintisiz desteği sürdürerek 2020 yılında 382,7 milyar liralık kaynak sağladı. Bu yılın başında da, uluslararası piyasalardan 500 milyon ABD doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. Dünyanın dört bir yanından, 200'den fazla yatırımcının katıldığı bu işleme, ihraç tutarının 6 katından fazla talep geldi. Bu, ülkemiz ekonomisine ve bankamıza duyulan güvenin bir göstergesi.

Sürdürülebilir büyüme yaklaşımımız 'Geleceğe.Birlikte' ile vurguladığımız gibi Topluluğumuzun geleceğini içinde yaşadığımız toplumun ve dünyanın geleceğinden ayrı düşünemeyiz. Bugün tüm paydaşlar, şirketlerden uzun vadeli bakış açısıyla sürdürülebilirlik önceliklerini, stratejilerini, risk ve fırsatlarını belirlemelerini bekliyor. Koç Topluluğu olarak, iklim krizine ilişkin dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Bu çerçevede, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın en iyi şekilde hayata geçirilebilmesi için özel sektörün rolünü tanımlamak üzere Dünya Ekonomik Forumu bünyesinde oluşturulan CEO Eylem Grubu'nda Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bu kapsamda küresel yeşil toparlanma için gerekli yol haritasının oluşturulmasına Koç Topluluğu olarak katkı sunacağımızı taahhüt ediyoruz. Özellikle AB üyesi olmayan ülkelerdeki şirketlerin fonlama mekanizmalarından yararlanması ve sürdürülebilirlik performansının değerlendirmede dikkate alınmasına yönelik önerilerimizin, yayınlanan ortak bildiride yer almasından memnuniyet duyuyoruz."

Koç Holding, Türk Lirası, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Koç Holding, 2020'de 183,8 milyar TL konsolide ciro elde etti - Son Dakika Ekonomi


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