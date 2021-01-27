Koç Holding CEO'su Çakıroğlu, Davos Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Koç Holding CEO'su Çakıroğlu, Davos Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

27.01.2021 13:05
Koç Holding CEO'su Çakıroğlu, Davos Zirvesi'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, önümüzdeki dönemde yeşil dönüşümün sürdürülebilir değer zincirleri açısından çok önemli olacağını belirterek, "Koç Topluluğu olarak bu konuyu en öncelikli gündem başlıklarımızdan biri olarak görüyoruz.

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, önümüzdeki dönemde yeşil dönüşümün sürdürülebilir değer zincirleri açısından çok önemli olacağını belirterek, "Koç Topluluğu olarak bu konuyu en öncelikli gündem başlıklarımızdan biri olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, Çakıroğlu, salgın sebebiyle bu yıl dijital platformda gerçekleştirilen ve 70'ten fazla ülkeden 1.500 lideri bir araya getiren Davos Zirvesi'nde konuştu.

Çakıroğlu, zirvenin ikinci gününde düzenlenen "Bağlantılı ve Sürdürülebilir Değer Zincirleri Tasarlama" başlıklı panelde görüşlerini paylaştı. Malezyalı yayın kuruluşu Astro Awani'nin Genel Yayın Yönetmeni Kamarul Bahrin Haron'un moderatörlüğünü üstlendiği panele, Çakıroğlu'nun yanı sıra Bain&Company Yönetim Kurulu Başkanı Orit Gadiesh, Welspun India CEO'su Dipali Goenka ve Lenzing Group CEO'su Stefan Doboczky de katıldı.

Çakıroğlu, paneldeki konuşmasında, önümüzdeki dönemde yeşil dönüşümün sürdürülebilir değer zincirleri açısından çok önemli olacağını vurgulayarak, "Koç Topluluğu olarak bu konuyu en öncelikli gündem başlıklarımızdan biri olarak görüyoruz. Avrupa Komisyonu'nun Yeşil Mutabakat süreci başta olmak üzere, hükümetlerin bu konudaki politikalarının değer zincirlerinde gerekli değişiklikleri hızlandıracağını düşünüyorum. İşlerimizin sürdürülebilirliği açısından bu dönüşüm şart. Önümüzde yeşil girişimlere dayalı bir iş modeli yaratma fırsatı var." ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde Koç Topluluğu şirketlerinin karşı karşıya olduğu süreçlere değinen Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Otomotiv, dayanıklı tüketim, enerji, bankacılık, perakende, turizm gibi sektörlerde ve dünyanın farklı coğrafyalarında faaliyet gösteren bir topluluğuz. Bu özgün yapımız nedeniyle pandemi döneminde her şirketimiz arz ve talep yönlü farklı dinamiklerle karşılaştı. Ancak tüm değer zincirini paydaşlarımızla veriye dayalı, hızlı ve açık bir iletişim kurarak olabildiğince şeffaf hale getirdik ve içinden geçtiğimiz istikrarsız dönemde sorunların üstesinden gelebildik. Bu başarıda, Dünya Ekonomik Forumu'nun 'Global Lighthouse' olarak ilan ettiği iki akıllı fabrikamız gibi, veriye dayalı süreçlerle değer yaratan tesislerimizin rolü büyük."

Koç Topluluğu'nun toplumsal duyarlılığının altını çizen Çakıroğlu, pandeminin belirsizliklerle dolu ilk döneminde otomotiv fabrikalarının siperlik, maske ve entübasyon kabini gibi acil ihtiyaç duyulan malzemeleri hızla üretirken, Arçelik'in, kamu idaresinin koordinasyonunda özel sektördeki paydaşlarıyla iş birliği yaparak mekanik ventilatör üretimini üstlendiğini bildirdi.

"Paydaşlar açısından böyle zamanlarda en önemli değerin dayanışma olduğunu gördük"

Levent Çakıroğlu, pandemi sürecinde Koç Topluluğu çalışanlarının önemli fedakarlıklarla çalıştığını ve bunun sahip oldukları en kıymetli değer olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde öncelikle çalışma arkadaşlarımızın sağlığı için gerekli adımları hızla attık. Onların gelir kaybına uğramaması için de elimizi taşın altına koyduk. Daha sonra piyasalar yeniden açıldığında, artan talebi karşılama noktasında her bir çalışma arkadaşımız da büyük bir çaba ve dayanışma örneği göstererek bize destek oldu. Bu birliktelik ve dayanışma duygusu için hepsine müteşekkirim.

Şirketler açısından önemli olan, bilinmezliklerin getireceği risk ve fırsatlara karşı onları her koşulda hazır tutacak, değişimle barışık bir kurumsal kültürü yerleştirmektir. Paydaşlar açısından ise böyle zamanlarda en önemli değerin dayanışma olduğunu gördük."

Verilen bilgiye göre, Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen Davos Zirvesi, dünyanın en etkili iş insanlarını, siyasetçilerini, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ve akademisyenlerini bu yıl "Güveni Yeniden İnşa Etmek için Kritik Yıl (A Crucial Year to Rebuild Trust)" ana teması etrafında buluşturuyor.

Bu yılki oturumlar, Dünya Ekonomik Forumu'nun pandemi sonrasında küresel ekonomiyi sürdürülebilir bir şekilde yeniden inşa etmeyi odak noktasına alan "Great Reset" yaklaşımı etrafında şekilleniyor. "Great Reset" temel olarak "Dünya ticaret sistemini daha adaletli bir yapıya dönüştürmek", "Yatırımların eşitlik ve sürdürülebilirlik gibi ortak hedefleri teşvik etmesi", "Dördüncü Sanayi Devrimi ile hayatımıza giren inovasyonları, özellikle sağlık ve toplumsal sorunların çözümünde kamu yararını gözetecek şekilde kullanmak" şeklindeki 3 bileşenden oluşuyor.

Zirve, "Toplum ve Geleceğin İş Yapış Şekilleri", "Gezegen Nasıl Kurtulur?", "Daha Adil Ekonomiler", "İyilik için Teknoloji", "Sağlıklı Gelecek", "Daha İyi İş Düzeni" ve "Jeopolitiğin Ötesinde" alt temalarına yönelik oturumlara ev sahipliği yapıyor.

Dünya Ekonomik Forumu, Levent Çakıroğlu, Koç Holding, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Koç Holding CEO'su Çakıroğlu, Davos Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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