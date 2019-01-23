Koç Holding Ceo'su Çakıroğlu, Gürcistan Başbakanı ile Görüştü
48 dakika önce
- Görüşmeden detaylar Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49'uncu Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu ile bir araya geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:49 Kaynak: AA
Gürcistan'da Domuz Gribinden Ölenlerin Sayısı 21'e Yükseldi
ABD Başkanı Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı'nı 'Geçici Devlet Başkanı' Olarak Tanıdığını Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ortak Açıklam
Fazıl Say'ın Babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması!