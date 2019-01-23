Son Dakika Haberleri: Koç Holding Ceo'su Çakıroğlu, Gürcistan Başbakanı ile Görüştü

Koç Holding Ceo'su Çakıroğlu, Gürcistan Başbakanı ile Görüştü

48 dakika önce

- Görüşmeden detaylar Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49'uncu Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu ile bir araya geldi.

- Görüşmeden detaylar Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49'uncu Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:49 Kaynak: AA

İsviçre, Gürcistan, CEO, Koç Holding, Güncel
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