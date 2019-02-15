Son Dakika Haberleri: Koç Holding'den 5,5 milyar TL net kâr

Koç Holding'den 5,5 milyar TL net kâr

15 dakika önce

Koç Holding'in 2018 yılı konsolide cirosu 143,2 milyar TL, ana ortaklık payı net dönem karı ise 5,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Koç Holding'den 5,5 milyar TL net kâr, System.String[]
Koç Holding'in 2018 yılı konsolide cirosu 143,2 milyar TL, ana ortaklık payı net dönem karı ise 5,5 milyar TL olarak gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:50 

Ekonomi
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