Koç Holding'den 5,5 milyar TL net kâr

Koç Holding'in 2018 yılı konsolide cirosu 143,2 milyar TL, ana ortaklık payı net dönem karı ise 5,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Koç Holding'in 2018 yılı konsolide cirosu 143,2 milyar TL, ana ortaklık payı net dönem karı ise 5,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

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