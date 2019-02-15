Koç Holding'den 5,5 milyar TL net kâr
15 dakika önce
Koç Holding'in 2018 yılı konsolide cirosu 143,2 milyar TL, ana ortaklık payı net dönem karı ise 5,5 milyar TL olarak gerçekleşti.
Koç Holding'in 2018 yılı konsolide cirosu 143,2 milyar TL, ana ortaklık payı net dönem karı ise 5,5 milyar TL olarak gerçekleşti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:50
Özcan Deniz'in Başına İsrail'den Talih Kuşu Kondu!
Bütçe Ocak Ayında 5,1 Milyar TL Fazla Verdi
Survivor'ın Tescilli Şampiyonu Turabi, Yarışmadan 2 Milyon TL Kazandığını Söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Sonrası Bursa'da da Tanzim Satışları Başladı