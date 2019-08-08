Son Dakika Haberleri: Koç Holding'den 75 milyar lira ciro
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Koç Holding'den 75 milyar lira ciro

1 saat önce

Koç Holding, ilk yarıda toplam 75 milyar TL gelir elde etti.

Koç Holding'den 75 milyar lira ciro, System.String[]
Koç Holding, ilk yarıda toplam 75 milyar TL gelir elde etti. Holding'in 6 aylık ana ortaklık payı net dönem karı ise 2,2 milyar TL oldu.
Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:16 
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