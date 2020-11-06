Koç Holding'den 9 ayda 6.1 milyar lira kombine yatırım - Son Dakika

Koç Holding'den 9 ayda 6.1 milyar lira kombine yatırım

06.11.2020 10:19
Koç Holding'den 9 ayda 6.1 milyar lira kombine yatırım, System.String[]

Koç Holding, 2020 yılının ilk 9 ayında konsolide bazda toplam 125.7 milyar TL gelir elde ederken 6.1 milyar lira kombine yatırım gerçekleştirdiğini açıkladı.

Koç Holding, 2020 yılının ilk 9 ayında konsolide bazda toplam 125.7 milyar TL gelir elde ederken 6.1 milyar lira kombine yatırım gerçekleştirdiğini açıkladı.

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "Koronavirüs salgını tüm dünyada zorlukları ve belirsizliği daha da artırırken, çevik yönetim anlayışının önemini ortaya koydu.  Koç Topluluğu olarak bu dönemde ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak için üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yılın ilk 9 ayında yaptığımız 6.1 milyar TL kombine yatırımla, son 5 senelik toplam yatırımlarımız 40 milyar liraya ulaştı" dedi ve şöyle devam etti:

"Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin hazırladığı 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Listesi'nde bu sene de şirketlerimiz ile en üst sıralarda yer aldık. Listede Ford Otosan ihracat şampiyonu, Tüpraş 3'u¨ncu¨, Tofaş 7'nci ve Arçelik 9'uncu oldu."Diğer yandan Avrupa Komisyonu'nun 2019 yılında açıkladığı 'Yeşil Mutabakat'ın en iyi şekilde hayata geçirilebilmesi için özel sektörün rolünü tanımlamak üzere Dünya Ekonomik Forumu tarafından küresel 30 şirketin CEO'sunun bir araya geldiği CEO Eylem Grubu'nda, ülkemizi temsil etmek bizim için çok önemliydi."Açıklanan ortak bildiri doğrultusunda, küresel yeşil toparlanma için gerekli yol haritasının oluşturulmasına Koç Topluluğu olarak somut bir katkı sunacağımızı taahhüt ettik ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı hızlandırdık. "Ayrıca Avrupa Birliği ile ticari ilişkileri Gümrük Birliği'ne dayanan Türkiye'nin ilgili finansal teşvik mekanizmalarından faydalanması ve Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerdeki sürdürülebilirlik kriterleri açısından başarılı şirketlerin süreçlere dahil olması için önerdiğimiz yaklaşımın yayınlanan bildiride yer almasından memnuniyet duyduk."


Koç Holding, Türk Lirası, Yatırım, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Koç Holding'den 9 ayda 6.1 milyar lira kombine yatırım - Son Dakika Ekonomi


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