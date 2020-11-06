Koç Holding'den 9 ayda 6.1 milyar lira kombine yatırım

Koç Holding, 2020 yılının ilk 9 ayında konsolide bazda toplam 125.7 milyar TL gelir elde ederken 6.1 milyar lira kombine yatırım gerçekleştirdiğini açıkladı.

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "Koronavirüs salgını tüm dünyada zorlukları ve belirsizliği daha da artırırken, çevik yönetim anlayışının önemini ortaya koydu. Koç Topluluğu olarak bu dönemde ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak için üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yılın ilk 9 ayında yaptığımız 6.1 milyar TL kombine yatırımla, son 5 senelik toplam yatırımlarımız 40 milyar liraya ulaştı" dedi ve şöyle devam etti: