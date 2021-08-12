Üye Girişi
Koç Holding'den yılın ilk yarısında 132 milyar liralık konsolide gelir - Son Dakika

Koç Holding'den yılın ilk yarısında 132 milyar liralık konsolide gelir

12.08.2021 20:02
Koç Holding'den yılın ilk yarısında 132 milyar liralık konsolide gelir, System.String[]

Koç Holding, 2021 yılının ilk yarısında konsolide bazda toplam 132 milyar lira gelir elde etti.

Koç Holding, 2021 yılının ilk yarısında konsolide bazda toplam 132 milyar lira gelir elde etti.

Koç Holding açıklamasına göre, yılın ilk yarısında 7,2 milyar lira kombine yatırım gerçekleştiren holdingin toplam kombine yatırımları son 5 yılda 46 milyar liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, yılın ilk yarısında pandeminin küresel ölçekte devam eden etkileriyle mücadeleyi sürdürdüklerini kaydetti.

Çakıroğlu, son günlerde Türkiye'nin dört bir yanında görülen orman yangınlarından ve peş peşe meydana gelen sel felaketlerinden duydukları endişeyi ve derin üzüntüyü dile getirerek, şunları dile getirdi:

"İklim krizinin ortaya koyduğu korkutucu tabloyu dünyanın dört bir yanında giderek daha net görmeye başlıyoruz. Koç Topluluğu olarak ülkemizi etkisi altına alan orman yangınları karşısında ilk günden itibaren ilgili bakanlıklar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile iletişim halinde ihtiyaçları tespit ederek var gücümüzle çalışıyoruz. Acil ihtiyaçların karşılanması noktasında da Koç Topluluğu olarak harekete geçtik. Gelen talepleri ve ihtiyaçları Koç Holding bünyesinde tüm Topluluk Şirketlerimizin katılımıyla oluşturduğumuz Kriz Koordinasyon Merkezi'nde toplayarak elimizden geldiği ölçüde hızlıca karşılıyoruz.

TEMA tarafından başlatılan kampanyaya Koç Topluluğu olarak 500 bin fidan bağışı ile katkıda bulunduk. Ayrıca WWF tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı izni ile ülkemize yüksek kapasiteli bir yangın söndürme helikopterinin getirilmesine destek olduk. Helikopter, Muğla'da ve Dalaman'da yangınlara müdahale eden filonun içinde yer aldı. Böyle zor bir dönemde afet sonrasındaki toparlanma sürecinde de üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Öte yandan, son haftalarda peş peşe Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan sel felaketlerinin de büyük üzüntüsü içindeyiz. Hayatı olumsuz etkileyen bu zorlukların üstesinden her zaman olduğu gibi dayanışma içinde geleceğiz. Ülkemizin yaralarını el birliğiyle saracağız, bu afetlerden zarar gören insanımıza ve doğada var olan tüm canlılara el uzatmaya devam edeceğiz. Felaketlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Koç Topluluğu olarak koşullar ne olursa olsun çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Çakıroğlu, "Küresel çapta koronavirüs salgını etkilerinin ve küresel tedarik zincirlerinde belirsizliklerin sürdüğü, otomotiv sektöründe yarı iletken tedarikinde küresel sıkıntıların yaşandığı yılın ilk yarısında tüm bu zorluklara rağmen başarılı sonuçlar elde ettik. Koç Topluluğu olarak çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretleri başta olmak üzere çevik yönetim anlayışımız, sağlam bilançomuz, dengeli portföy yapımız, kuvvetli bayi teşkilatımız, esnek tedarik zincirimiz, dijital yetkinliklerimiz ve çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında ortaya koyduğumuz örnek uygulamalarımızla üretmeye ve değer yaratmaya devam ediyoruz. Çevik üretim tempomuzu artırarak sene sonu beklentimizi karşılamak ve ekonomimize katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Arçelik'ten "Yeşil Tahvil" ihracatı

Topluluk olarak faaliyette bulundukları tüm sektörlerde yılın ilk yarısında güçlü bir performans gösterdiklerini belirten Çakıroğlu, şöyle devam etti:

"Mayıs ayında ülkemizde yaşanan 17 günlük tam kapanmaya rağmen çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretleri ile süreci başarı ile yönettik. Tüm dünyada aşılanma oranlarındaki artışa paralel olarak ihracat pazarlarında yılın ilk çeyreğinde gözlemlediğimiz talepteki canlanma ikinci çeyrekte de sürdü. Bu durum, özellikle dayanıklı tüketim ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerimizi olumlu etkilemeye devam etti. Öte yandan, yılın ikinci çeyreğinde de yatırımlarına devam eden Arçelik, ABD merkezli beyaz eşya üreticisi Whirlpool'un Türkiye operasyonu olan Manisa'da kurulu soğutucu ve çamaşır makinesi üretim tesislerini 78,3 milyon euro yatırımla bünyesine kattı. Ayrıca 350 milyon euro tutarında, 5 yıl vadeli yeşil tahvil ihracı gerçekleştirerek Türkiye'den uluslararası piyasalara, yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk reel sektör şirketi oldu.

Ford Otosan, tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit elektrikli (plug-in hybrid) versiyonlarını da içeren 1 tonluk yeni nesil ticari araç yatırım projelerinin finansmanına yönelik çalışmalar kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 650 milyon euro tutarına kadar sendikasyon kredi sözleşmesi imzaladı. EBRD'nin Yeşil Ekonomiye Geçiş yaklaşımı çerçevesinde sağlanan kredi, Ford Otosan'ın çevreye duyarlı ve daha sürdürülebilir bir gelecek için otomotiv dünyasının elektrik dönüşümüne öncülük etme hedefinin önemli bir parçası olacak. Çevik yönetim yapısıyla yarı iletken tedarikinden kaynaklanan üretim duruşunu iki hafta ile kısıtlı tutmayı başaran Tofaş, yılın ilk yarısında geçtiğimiz yıla oranla üretim ve ihracatını arttırırken, Fiat markasıyla toplam otomotiv pazarındaki liderliğini sürdürdü. Otokar, ticari ve askeri araçta geniş ürün gamı, teknolojisi, Ar-Ge faaliyetleri, tasarım kabiliyeti ve müşteri ihtiyaçlarına uygun geliştirdiği çözümlerle yurt içinde ve dışında her geçen dönem daha fazla tercih ediliyor. Çiftçimizin yanında olmaya devam eden ülkemizin lider traktör üreticisi Türk Traktör'ün, traktör dışı gelirleri de 2020 yılında üretmeye başladığı yerli iş makinelerinin olumlu katkısıyla toplam gelirlerinin 5'te 1'ine ulaştı."

-TÜPRAŞ'ta kapasite kullanım oranı yüzde 91

Yapı Kredi'nin, ülke ekonomisine sunduğu katkıyı 441 milyar lira seviyesine taşıdığını ifade eden Çakıroğlu, "Müşteri odaklı stratejisinin bir göstergesi olan nakdi kredilerdeki pazar payı ise özel bankalar arasında yüzde 16,4 seviyesine yükseldi. 30 Haziran tarihi itibarıyla içsel derecelendirmelere dayalı yaklaşıma (IRB) geçen ilk Türk bankası olan Yapı Kredi'nin, geçici regülasyon katkısı dikkate alınmadan hesaplanan konsolide sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,2, ana sermaye oranı ise yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Çakıroğlu, "Ayrıca Yapı Kredi yılın ilk yarısında 20 ülkeden 42 bankanın katılımı ile iki ayrı dilimden oluşan toplam yaklaşık 962 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı. Bankanın sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı ilk sendikasyon işlemi olma özelliği taşıyan bu kredi, dış ticaretin finansmanında kullanılacak. Bu anlaşma ile banka, sadece ülke ekonomisine ve Yapı Kredi'ye duyulan güveni tescillemekle kalmadı, ihracatı ve reel sektörü desteklemeyi de sürdürdü. TÜPRAŞ, yılın ikinci çeyreğinde kapasite kullanım oranını yüzde 91'e yükselterek ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamaya devam etti. Disiplinli ve etkin finansman politikalarıyla güçlü bilançosunu koruyan TÜPRAŞ, pandemi koşullarındaki iyileşmenin yansımasıyla faaliyet karlılığını arttırdı. Aygaz ise zorlu pandemi koşullarına rağmen yurt içi piyasada talebi karşılamayı sürdürdü ve 2021'in ilk 6 ayında satış tonajını yükseltti." açıklamasını yaptı.

Temmuz ayında açıklanan hisse geri alım programı ile Koç Topluluğu tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini aktaran Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Koç Holding'in Borsa İstanbul'da oluşan değerinin ve mevcut net aktif değer iskontosunun, şirketin gerçek performansını yansıtmadığı düşüncesiyle, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla ilk kez hisse geri alım programı başlatmaya karar verdik. 2050 yılında karbon nötr olma yol haritamız kapsamında sıfır karbona ulaşmayı hedefleyen dünyanın önde gelen kuruluşlarını bir araya getiren 'İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü'ne (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures - TCFD) destek veren şirketler arasına katıldık. Bu sayede iklim değişikliğinden kaynaklanan riskleri ve oluşabilecek fırsatları TCFD çerçevesinde yönetmeyi, paydaşlarımıza düzenli olarak açıklamayı ve ekosistemimize yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yön veren Nesiller Boyu Eşitlik Forumu kapsamında beş yıllık yol haritamızı ve 3 ana taahhüdümüzü açıkladık. Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu liderlerinden biri olarak verdiğimiz bu taahhütler sayesinde tüm ekosistemimizi harekete geçirecek adımlar atacak, yenilikçi dijital uygulamaları ve çözümleri hayata geçireceğiz."

Koç Holding, Türkiye, Yatırım, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Koç Holding'den yılın ilk yarısında 132 milyar liralık konsolide gelir - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iddiaları paylaşımlara devam ediyor! Bu kez süper mini şortuyla poz verdi 20:00 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iddiaları paylaşımlara devam ediyor! Bu kez süper mini şortuyla poz verdi Berdan Mardini'yi boşanma aşamasında aldatan Fatoş Yelliler, 19:33 Berdan Mardini'yi boşanma aşamasında aldatan Fatoş Yelliler, "Utan" yorumuna ateş püskürdü 16 yaşındaki gencin dertlerini dinleyen Akşener duygulandı: Hepimizi utandırdın 19:17 16 yaşındaki gencin dertlerini dinleyen Akşener duygulandı: Hepimizi utandırdın
Fatih Terim eski öğrencisini yeniden takımda görmek istiyor! Michael Seri transferi için harekete geçildi 18:27 Fatih Terim eski öğrencisini yeniden takımda görmek istiyor! Michael Seri transferi için harekete geçildi İstanbul'un göbeğinde yabancı uyruklu bir kişi evinde başı kesilmiş halde bulundu 17:43 İstanbul'un göbeğinde yabancı uyruklu bir kişi evinde başı kesilmiş halde bulundu Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada 16:36 Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi 16:17 Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi Son Dakika: Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı arttı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi 15:19 Son Dakika: Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı arttı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

Son Dakika Haberleri
17:13 Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi
17:11 Altının standart kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi
17:04 Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi
17:00 Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor
16:35 Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada
16:17 Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi
16:10 Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti
16:06 Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak
15:57 Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar
15:26 Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor
Lukaku, Chelsea'de! Maviler, yıldız golcünün bonservisi için Inter'e 115 milyon euro ödedi Lukaku, Chelsea'de! Maviler, yıldız golcünün bonservisi için Inter'e 115 milyon euro ödedi         
20:04
Fatih Terim'den Diagne ve Feghouli sürprizi! Galatasaray'ın Avrupa'daki kaderini belirleyecek maçta ilk 11'ler belli oldu! Fatih Terim'den Diagne ve Feghouli sürprizi! Galatasaray'ın Avrupa'daki kaderini belirleyecek maçta ilk 11'ler belli oldu!         
19:39
Fenerbahçe, Min-Jae Kim transferini sonuçlandırmak için evrak bekliyor! 1-2 gün içinde resmi açıklama gelecek Fenerbahçe, Min-Jae Kim transferini sonuçlandırmak için evrak bekliyor! 1-2 gün içinde resmi açıklama gelecek         
19:23
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi         
17:51
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi         
16:29
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım         
15:14
Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı         
15:07
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi         
14:43
ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı         
13:56
Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu         
12:26
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Deniz Akkaya'dan skandal açıklamalar: Çirkin ve şişman insanlarla görüşmek istemiyorum Deniz Akkaya'dan skandal açıklamalar: Çirkin ve şişman insanlarla görüşmek istemiyorum         
08:31
GS Espor Akademi Koçu Chonocleas: Takım olarak oynamayı başaramadık GS Espor Akademi Koçu Chonocleas: Takım olarak oynamayı başaramadık         
15:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 20:23:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koç Holding'den yılın ilk yarısında 132 milyar liralık konsolide gelir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement