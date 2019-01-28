Son Dakika Haberleri: Koç Holding'den yurt dışı borçlanma ihracı duyurusu

Koç Holding'den yurt dışı borçlanma ihracı duyurusu

1 saat önce

Koç Holding AŞ Yönetim Kurulu, 1 milyar dolar veya muadili tutarına kadar borçlanma aracı ihracına karar verdi.

Koç Holding'den yurt dışı borçlanma ihracı duyurusu, System.String[]
Koç Holding AŞ Yönetim Kurulu, 1 milyar dolar veya muadili tutarına kadar borçlanma aracı ihracına karar verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:46 

Koç Holding, Ekonomi
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