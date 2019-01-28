Koç Holding'den yurt dışı borçlanma ihracı duyurusu
1 saat önce
Koç Holding AŞ Yönetim Kurulu, 1 milyar dolar veya muadili tutarına kadar borçlanma aracı ihracına karar verdi.
Koç Holding
AŞ Yönetim Kurulu, 1 milyar dolar veya muadili tutarına kadar borçlanma aracı ihracına karar verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:46
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