Koç Holding gençlik konseyi ile gençlerin sesini yönetime taşıyacak - Son Dakika

Koç Holding gençlik konseyi ile gençlerin sesini yönetime taşıyacak

10.03.2021 13:35
Koç Holding gençlik konseyi ile gençlerin sesini yönetime taşıyacak, System.String[]

Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, Koç Topluluğu bünyesinde kurulacak gençlik konseyi ile ilgili olarak "Çalışan bağlılığını daha da yükseltmek, büyük çoğunluğu genç kuşaktan oluşan çalışma arkadaşlarımızın deneyimini iyileştirmek ve geleceğin çalışma modellerini...

Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, Koç Topluluğu bünyesinde kurulacak gençlik konseyi ile ilgili olarak "Çalışan bağlılığını daha da yükseltmek, büyük çoğunluğu genç kuşaktan oluşan çalışma arkadaşlarımızın deneyimini iyileştirmek ve geleceğin çalışma modellerini tasarlamak üzere gençlik konseyini hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, gençlerin beklentilerini daha iyi anlamak ve geleceğin çalışma şekillerini gençlerle birlikte tasarlamak amacıyla harekete geçen Koç Topluluğu, 30 yaşın altındaki 25 bin çalışanını temsil edecek yeni bir gençlik konseyi kurmaya hazırlanıyor. Çalışanlarının yüzde 70'inden fazlası Y ve Z kuşağından oluşan Koç Topluluğu, bu konsey aracılığıyla Topluluk içerisindeki çalışan deneyimi uygulamalarını konu ve personel bazlı ele alan yepyeni ve kalıcı bir iletişim kanalı oluşturmayı hedefliyor.

Çevik çalışma prensipleriyle hareket edecek, saha ve ofis çalışanlarının birlikte yer alacağı 30 yaş altı Koçlulardan oluşan 12 kişilik bu konseye çevik koç ve mentorlar eşlik edecek. Konseye dahil olacak genç Koçlular, mentorluk ve danışmanlık alma fırsatına ek olarak, dünyanın sayılı kurumlarından, tasarım odaklı düşünme, çevik çalışma modelleri ve 21. yüzyıl yetkinlikleri gibi konulara ilişkin gelişim fırsatı da bulacak.

Genç Koçlulardan oluşacak konsey, ofis ve saha çalışanlarının gündemindeki konuları tarafsız bir bakış açısı ve aksiyon önerileri ile üst yönetimin gündemine taşıyacak. Konseye dahil olacak genç Koçlular 1 yıllık süre boyunca her çeyrekte toplanacak. Bu toplantılar aynı zamanda Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticilerinin katılımıyla da desteklenecek. Yılın son çeyreğinde ise elde edilen sonuçlar Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu'nun da katılımıyla düzenlenecek toplantıda değerlendirilecek.

"Daha iyi bir gelecek için gençlerin sesini bugünden dinliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, tasarım süreci de dahil olmak üzere içeriği uçtan uca genç Koçlular tarafından belirlenecek proje hakkında değerlendirmede bulundu. Akkol, gençlerin heyecanını, cesaretini ve yaratıcılığını öne çıkaracak bu projenin Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü'nün "Future of Work" vizyonunu daha da ileri taşıyacağını belirterek, "Koç Topluluğu olarak, Forbes tarafından yayınlanan 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde ülkemizi gururla temsil ediyoruz. Çalışan bağlılığı skorumuzu son 5 yılda toplam 35 puan artışla neredeyse iki katına çıkardık. Bu ilerleme sayesinde Türkiye, Avrupa ve global normların yanında 'en iyi işverenler ortalaması'nında üzerine çıktık. Çalışan bağlılığını daha da yükseltmek, büyük çoğunluğu genç kuşaktan oluşan çalışma arkadaşlarımızın deneyimini iyileştirmek ve geleceğin çalışma modellerini tasarlamak üzere gençlik konseyini hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda 10 farklı sektörde faaliyet gösteren 40'tan fazla şirketten genç çalışma arkadaşlarının iç görülerini ortak bir ses ile duyurarak dünyadaki sayılı uygulamalardan birini gerçekleştireceklerinin aktaran Akkol, "Topluluğumuzdaki genç çalışma arkadaşlarımızın katılımıyla bugüne kadar unvan, uzaktan çalışma, esnek yan fayda, çevik çalışma, yeni performans sistemi gibi birçok projemizi devreye aldık. Bu proje ile genç kuşağın ihtiyaçlarını daha net anlamayı ve geleceği onların katılımıyla inşa etmeyi hedefliyoruz. Daha iyi bir gelecek için gençlerin sesini bugünden dinliyoruz." açıklamasında bulundu.

Koç Holding, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koç Holding gençlik konseyi ile gençlerin sesini yönetime taşıyacak - Son Dakika


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